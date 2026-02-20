Toàn cảnh vụ Vinicius bị phân biệt chủng tộc, Real Madrid có động thái “gắt” gửi thẳng UEFA

Chuyện gì đã xảy ra?

Trong trận play-off Champions League hôm 17/2, Vinicius ghi bàn thắng duy nhất giúp Real Madrid thắng 1-0 ngay trên sân khách. Tuy nhiên, sau tình huống va chạm cuối trận, ngôi sao người Brazil tố bị cầu thủ trẻ của Benfica là Gianluca Prestianni buông lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc.

Theo cáo buộc, Prestianni bị cho là đã gọi Vinicius bằng từ ngữ xúc phạm liên quan tới màu da. Ngay lập tức, Vinicius phản ứng dữ dội với trọng tài. Trận đấu bị tạm dừng để kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc theo quy định của UEFA.

Điều đáng nói: Prestianni sau đó phủ nhận hoàn toàn, cho rằng đó chỉ là hiểu lầm trong lúc nóng giận.

Vinícius Júnior phản ứng với Prestianni (Ảnh: Soccrates/Getty)

UEFA vào cuộc, Real Madrid "chơi lớn"

Ngay sau trận đấu, UEFA xác nhận mở cuộc điều tra chính thức. Một thanh tra kỷ luật - đạo đức đã được chỉ định để thu thập bằng chứng từ cả hai phía.

Trong khi đó, Real Madrid không hề im lặng. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tuyên bố đã gửi toàn bộ bằng chứng họ có cho UEFA, bao gồm hình ảnh, video và báo cáo nội bộ. Động thái này được xem là cực kỳ "gắt", cho thấy Real muốn làm đến cùng vụ việc.

Nếu bị kết luận có hành vi phân biệt chủng tộc, Prestianni có thể đối diện án treo giò dài hạn (theo khung hình phạt của UEFA, tối thiểu 10 trận).

Kylian Mbappé tức giận, nói: "Tôi không thể để những chuyện như thế này trôi qua được". (Ảnh: Filipe Amorim/AFP/Getty Images)

Vinicius: "Những kẻ phân biệt chủng tộc là kẻ hèn nhát"

Sau trận, Vinicius đăng tải thông điệp mạnh mẽ trên mạng xã hội, khẳng định anh sẽ không im lặng trước nạn phân biệt chủng tộc. Đây không phải lần đầu cầu thủ sinh năm 2000 trở thành mục tiêu của những hành vi tương tự.

Từ La Liga đến Champions League, Vinicius đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu bóng đá châu Âu có biện pháp mạnh tay hơn. Anh từng tuyên bố: nếu cần, anh sẵn sàng rời sân khi bị xúc phạm.

Prestianni lấy áo che miệng khi trò chuyện với Vinicius (Ảnh: Marca)

Benfica bảo vệ cầu thủ, drama chưa hạ nhiệt

Phía Benfica cũng lập tức ra thông báo bảo vệ Prestianni, khẳng định cầu thủ trẻ này là người chuyên nghiệp và phủ nhận mọi cáo buộc.

Chính sự đối lập quan điểm giữa hai CLB khiến vụ việc ngày càng căng thẳng. Truyền thông Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha liên tục cập nhật từng chi tiết nhỏ, còn mạng xã hội thì "chia phe" rõ rệt.

Vì sao vụ việc lần này đặc biệt nhạy cảm?

Vinicius từ lâu đã là biểu tượng trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc tại bóng đá Tây Ban Nha. Mỗi sự cố mới liên quan đến anh đều khiến UEFA và các giải đấu chịu áp lực cực lớn từ dư luận quốc tế.

Việc trận đấu Champions League phải tạm dừng cho thấy quy trình xử lý đã được nâng cấp, nhưng câu hỏi lớn vẫn còn đó: liệu án phạt có đủ sức răn đe?

Hiện tại, mọi quyết định cuối cùng vẫn chờ kết luận từ UEFA. Nhưng có một điều chắc chắn: Real Madrid đã thể hiện rõ quan điểm - không nhân nhượng.

Và cái tên Vinicius lại một lần nữa trở thành tâm điểm của cuộc chiến không chỉ trên sân cỏ, mà còn ngoài xã hội.

Vì sao luôn là Vinicius và anh có nên thay đổi cách hành xử để tự bảo vệ mình?

Mỗi lần Vinícius Júnior dính vào một vụ việc liên quan đến phân biệt chủng tộc, câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện: Vì sao luôn là anh và liệu anh có nên thay đổi cách hành xử để tránh trở thành mục tiêu?

Đây là một câu hỏi khó, bởi nó chạm tới ranh giới giữa quyền tự do thể hiện cá tính và thực tế khắc nghiệt của môi trường bóng đá đỉnh cao.

Trên sân, Vinicius là mẫu cầu thủ giàu cảm xúc. Anh ăn mừng bằng những điệu nhảy samba, sẵn sàng đáp trả khi bị khiêu khích, không ngại tranh luận với trọng tài. Trong màu áo Real Madrid, anh không chỉ là cầu thủ chạy cánh, mà còn là biểu tượng của chiến thắng và sự thách thức. Chính cá tính mạnh ấy khiến anh trở nên khác biệt. Nhưng cũng chính điều đó khiến anh trở thành "cái gai" trong mắt nhiều CĐV đối phương.

Vinicius phản ứng với trọng tài (Ảnh: Pedro Rocha)

Một số ý kiến cho rằng nếu Vinicius điềm tĩnh hơn, bớt phản ứng, bớt ăn mừng khiêu khích, có thể anh sẽ giảm bớt sự thù ghét. Ở góc độ chiến thuật tâm lý, điều này không hoàn toàn vô lý. Trong môi trường bóng đá vốn đầy áp lực và định kiến, việc giữ sự lạnh lùng đôi khi giúp cầu thủ tránh bị đẩy vào tâm điểm.

Tuy nhiên, cần khẳng định rõ: thay đổi thái độ để thi đấu hiệu quả hơn là chuyện chuyên môn. Còn thay đổi vì sợ bị phân biệt chủng tộc lại là câu chuyện khác. Không ai đáng phải "thu mình lại" chỉ vì màu da của mình.

Vấn đề không nằm ở việc anh nhảy hay tranh cãi. Nếu Vinicius quá khích, trọng tài có thể rút thẻ. Nếu anh thiếu chuyên nghiệp, CLB có thể nhắc nhở. Nhưng hành vi phân biệt chủng tộc là lựa chọn của người xúc phạm, không phải hệ quả bắt buộc từ hành vi của anh.

Vinicius ăn mừng và phải nhận thẻ vàng trong trận Real 1-0 Benfica ở Champions League tối 17/2/2026 (Ảnh: Marca)



Dẫu vậy, trong thực tế, nhiều biểu tượng thể thao từng chọn cách điều chỉnh hình ảnh để bảo vệ bản thân. Bởi càng nổi bật, áp lực càng lớn. Là gương mặt đại diện cho cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc ở La Liga và châu Âu, Vinicius vừa phải chiến đấu trên sân, vừa phải chiến đấu ngoài xã hội.

Cá tính làm nên thương hiệu của Vinicius. Nhưng sự an toàn và tôn trọng mới là nền tảng tối thiểu mà mọi cầu thủ xứng đáng có. Và cho đến khi điều đó trở thành tiêu chuẩn mặc định, những tranh luận quanh cách hành xử của anh có lẽ vẫn chưa thể dừng lại.