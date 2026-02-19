Huyền thoại trượt băng đối mặt nguy cơ cắt cụt chân sau tai nạn kinh hoàng tại Olympic 2026

Sự việc xảy ra vào ngày 8/2, trong nội dung thi đấu đổ đèo nữ tại Cortina (Italia). Chỉ vỏn vẹn 10 giây sau khi xuất phát, Lindsey Vonn, biểu tượng của làng trượt tuyết thế giới ở tuổi 41 đã mất kiểm soát và gặp một cú ngã kinh hoàng ở tốc độ cao. Ngay lập tức, trận đấu bị gián đoạn để lực lượng y tế đưa cô rời sân bằng trực thăng cứu hộ trong tình trạng khẩn cấp.

Theo báo cáo y khoa, Vonn bị gãy xương chày phức tạp. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của ca chấn thương này vượt xa một ca gãy xương thông thường. Chính nữ vận động viên đã cay đắng chia sẻ trên trang cá nhân rằng đôi chân của mình hiện tại như "vỡ vụn thành từng mảnh".

Nữ hoàng trượt băng bị chấn thương nặng (Ảnh: IGNV)

Tính đến thời điểm hiện tại, Lindsey Vonn đã phải trải qua liên tiếp 4 ca phẫu thuật phức tạp để cố định xương và xử lý các tổn thương phần mềm. Các chuyên gia chỉnh hình cảnh báo rằng, với những tổn thương nghiêm trọng như vậy, nguy cơ nhiễm trùng hoặc hoại tử là rất cao. Theo Daily Mail, một chuyên gia về đầu gối cho biết, trong lịch sử y khoa, không ít trường hợp gặp chấn thương tương tự đã buộc phải cắt cụt chân để bảo toàn tính mạng.

Sau ca phẫu thuật thứ 4, Vonn đã được xuất viện để bắt đầu hành trình hồi hương đầy gian nan. Hình ảnh cô di chuyển từ Italia về Mỹ với sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ đông đảo và hệ thống khung cố định ngoài (X-fix) đồ sộ khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Dù đang phải đối mặt với nỗi đau thể xác và tinh thần khủng khiếp, Lindsey Vonn vẫn thể hiện bản lĩnh của một nhà vô địch. Cô chia sẻ: "Tôi đang phải đấu tranh tâm lý từng ngày để chấp nhận thực tại này. Đôi chân đã vỡ nát, nhưng tôi biết ơn vì cuối cùng đã được về nhà".

Hiện tại, nữ vận động viên vẫn chưa thể tự đứng vững và đang chờ đợi những ca phẫu thuật tiếp theo để tháo bỏ khung sắt cố định.