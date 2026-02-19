Tuyển nữ Việt Nam gác lại niềm vui ngày Tết trở lại sân tập chuẩn bị chinh phục giải châu Á

Ngày mùng 2 Tết, đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức quay trở lại tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, tiếp tục chuẩn bị cho Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Tuyển nữ Việt Nam tập ngày mùng 2 Tết (Ảnh: VFF)

Trong không khí tưng bừng của kỳ nghỉ Tết bên gia đình, các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam đã nhanh chóng gác lại niềm vui riêng để bước vào guồng quay tập luyện. Sự khẩn trương này cho thấy tinh thần chuyên nghiệp và ý chí quyết tâm cao độ của toàn đội trước thềm những thử thách lớn trong năm mới.

Tại buổi tập đầu xuân, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp đến thăm, chúc Tết và động viên thầy trò huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung. Ghi nhận tinh thần trách nhiệm của toàn đội, lãnh đạo VFF nhấn mạnh năm 2026 là cột mốc đặc biệt quan trọng khi tuyển nữ Việt Nam tham dự sân chơi châu lục. Ông kỳ vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý để đạt kết quả tốt nhất.

Chủ tịch VFF thăm đội tuyển nữ (Ảnh: VFF)

Thay mặt Ban huấn luyện, HLV trưởng Mai Đức Chung bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm kịp thời từ lãnh đạo Liên đoàn. Chiến lược gia kỳ cựu khẳng định đây là nguồn động lực tinh thần to lớn giúp đội bóng vượt qua những khó khăn đặc thù khi tập luyện trong dịp Tết. Hiện tại, Ban huấn luyện đã xây dựng giáo án chuyên biệt để giúp các cầu thủ nhanh chóng lấy lại trạng thái thể lực và cảm giác bóng tốt nhất.

Theo kế hoạch đã định, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ duy trì cường độ tập luyện tại Hà Nội trong vòng 10 ngày. Đến ngày 27/2, toàn đội sẽ chính thức lên đường sang thành phố Perth (Australia) để bắt đầu hành trình chinh phục VCK giải bóng đá nữ châu Á 2026.