"Nam thần" U23 Việt Nam Thanh Nhàn diện áo dài, khoe visual sáng bừng trong bộ ảnh Tết cùng vợ đẹp con xinh

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, tiền đạo trẻ Nguyễn Thanh Nhàn đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ bộ ảnh Tết đầy ấm áp bên gia đình nhỏ của mình. Bộ ảnh không chỉ ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc mà còn toát lên vẻ thanh lịch, đậm chất truyền thống của gia đình nam cầu thủ đang khoác áo CLB PVF-CAND.

Xuất hiện trong khung hình, vợ chồng Thanh Nhàn cùng con gái nhỏ diện bộ áo dài truyền thống với tông màu trắng kem nhã nhặn, tạo nên sự đồng điệu và tinh tế. Trong khi chân sút sinh năm 2003 rạng rỡ bên cạnh người vợ xinh đẹp, thì "thiên thần nhỏ" của cặp đôi lại trở thành tâm điểm chú ý với vẻ ngoài bụ bẫm và biểu cảm đáng yêu. Sự kết hợp giữa nét hiện đại của cặp đôi trẻ và không gian Tết cổ truyền với hoa mai vàng, sắc đỏ may mắn đã tạo nên một tổng thể hài hòa, ấm cúng.

Bộ ảnh Tết nhà Thanh Nhàn

Không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ trong màu áo PVF-CAND, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn còn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ bởi câu chuyện tình yêu đẹp như mơ với bà xã Nguyễn Thị Ngọc Lan. Cặp đôi cùng quê Tây Ninh này từng trải qua hành trình yêu xa đầy thử thách với khoảng cách địa lý lên tới 1.700km khi Thanh Nhàn thi đấu tại phía Bắc còn Ngọc Lan ở quê nhà. Quen nhau qua mạng xã hội từ năm 2022, nam cầu thủ sinh năm 2003 đã chủ động theo đuổi và chinh phục trái tim nàng "hot girl" kém mình 1 tuổi chỉ sau một tháng trò chuyện.

Vượt qua những rào cản về khoảng cách, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 10/2024 trong sự chúc phúc của gia đình và đồng nghiệp.

Kể từ khi lập gia đình, Nguyễn Thanh Nhàn thường xuyên khiến người hâm mộ ngưỡng mộ bởi hình ảnh một người chồng, người cha mẫu mực. Dù bận rộn với lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, anh vẫn luôn dành thời gian chăm sóc và vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Những hình ảnh hạnh phúc này không chỉ là kỷ niệm đẹp của gia đình mà còn là nguồn động lực to lớn giúp Thanh Nhàn tiếp tục thăng hoa trên sân cỏ trong màu áo đội tuyển và câu lạc bộ.

Ảnh: FBNV