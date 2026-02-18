Bắt gặp Trịnh Linh Giang tập luyện "tuyệt chiêu" 1 lúc 2 vợt pickleball cực dị

Ngay những ngày đầu năm mới tay vợt pickleball Trịnh Linh Giang đã khiến dân tình chú ý khi bước vào tập luyện. Một trong những hình ảnh gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ gần đây là cảnh anh tập luyện với... hai cây vợt trên cả hai tay.

Đây không đơn thuần là một màn biểu diễn, mà là phương pháp huấn luyện đặc biệt giúp tăng cường tối đa khả năng phản xạ, sự linh hoạt của đôi tay và khả năng kiểm soát không gian trên sân. Tận dụng nền tảng kỹ thuật điêu luyện từ quần vợt cùng tư duy chiến thuật thông minh, Linh Giang đang hoàn thiện những kỹ năng cuối cùng để sẵn sàng đối đầu với những đối thủ tầm cỡ quốc tế.

"Tuyệt chiêu" tập luyện của Linh Giang (Ảnh: FBNV)





Dấu ấn đậm nét nhất của Trịnh Linh Giang trong năm qua chính là sự thống trị tại hệ thống giải chuyên nghiệp PPA Tour Asia. Vào tháng 7/2025, anh đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại tay vợt số 1 Ấn Độ - Vanshik Kapadia với tỷ số thuyết phục 2-0 để đăng quang ngôi vô địch Đơn nam Pro tại Malaysia Open. Chiến thắng này không chỉ mang về danh hiệu lịch sử mà còn giúp Linh Giang chính thức vươn lên vị trí Số 1 trên bảng xếp hạng PPA Tour Asia với 1.000 điểm tích lũy.

Không dừng lại ở đó, phong độ ổn định tiếp tục được anh duy trì tại Hong Kong Open vào tháng 8/2025 với tấm huy chương Bạc nội dung Đơn nam Pro và Đôi nam nữ Pro.