Sốc visual Văn Lâm - Yến Xuân ngày Tết nhưng chưa phải tất cả, chi tiết "thông gia chung khung hình" mới gây chú ý

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, gia đình thủ môn Đặng Văn Lâm đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi chia sẻ những hình ảnh đón Tết ấm cúng, đặc biệt là sự góp mặt đầy đủ của cả hai bên gia đình nội ngoại.

Mới đây, trên trang cá nhân, thủ môn Đặng Văn Lâm và bà xã Yến Xuân đã đăng tải bộ ảnh rạng rỡ trong trang phục áo dài truyền thống để chào đón Xuân 2026. Sau khi chính thức về chung một nhà và đón thiên thần nhỏ, cặp đôi càng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Trong tà áo dài, Đặng Văn Lâm toát lên vẻ điển trai, phong độ của "người nhện" đội tuyển quốc gia. Sánh đôi bên anh là Yến Xuân trong bộ áo dài đỏ thắm, khoe nhan sắc mặn mà và vóc dáng chuẩn chỉnh. Tâm điểm của khung hình chính là cậu con trai nhỏ của cặp đôi. Cậu bé được diện bộ đồ nhẹ nhàng, tỏ ra khá dạn dĩ và đáng yêu khi chụp ảnh cùng bố mẹ bên những gốc mai vàng rực rỡ.

Vợ chồng Văn Lâm diện áo dài đón Tết

Điều khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý và ngưỡng mộ chính là bức ảnh đại gia đình sum vầy trước thềm nhà. Không chỉ có vợ chồng Văn Lâm, bức ảnh còn có sự xuất hiện của bố mẹ hai bên gia đình.

Hiếm có gia đình cầu thủ nào mà thông gia hai bên lại có dịp tụ họp đông đủ, cùng diện áo dài truyền thống và đón Tết chung ngay ngày Mùng 1 như nhà Văn Lâm. Hình ảnh bố mẹ nam thủ môn tươi cười rạng rỡ bên gia đình thông gia tại Việt Nam cho thấy mối quan hệ gắn bó, thân thiết và sự tôn trọng các giá trị văn hóa truyền thống gia đình như vậy.

Gia đình Văn Lâm và gia đình Yến Xuân ngày mùng 1 Tết

Hai bên thông gia hạnh phúc đầu năm mới

Văn Lâm và con trai

Nhóc tỳ được ông bà lì xì đầu năm

Dưới bài đăng, hàng nghìn người hâm mộ đã để lại những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến gia đình "Lâm Tây". Nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách gia đình anh gìn giữ nét đẹp ngày Tết:

- "Nhìn gia đình sum vầy đủ cả nội ngoại thế này thật sự ấm áp quá!"

- "Yến Xuân ngày càng nhuận sắc, bé con thì giống bố như đúc".

- "Chúc mừng gia đình Lâm Tây một năm mới bình an và hạnh phúc".

