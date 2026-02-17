Sao bóng đá Việt đón Tết 2026: Văn Toàn khoe pháo hoa bên biệt thự, Quế Ngọc Hải gửi lời chúc ngọt ngào đến vợ

Trong những ngày đầu xuân năm mới Bính Ngọ 2026, dàn cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã đồng loạt "xả kho" những khoảnh khắc sum vầy ấm áp bên gia đình. Sau một năm thi đấu đầy nỗ lực, đây là dịp hiếm hoi để các ngôi sao sân cỏ tạm rời quần đùi số áo, tận hưởng không khí Tết cổ truyền bình yên bên những người thân yêu.

Mở màn cho chuỗi hình ảnh đón Tết là những khoảnh khắc giao thừa đầy cảm xúc. Tiền đạo Văn Toàn khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ bức ảnh rạng rỡ dưới màn pháo hoa rực rỡ, phía sau là căn biệt thự bạc tỉ anh đã xây cho bố mẹ sau nhiều năm tích cóp.

Cùng chung tâm trạng hân hoan, tiền đạo Tiến Linh xuất hiện lịch lãm trong chiếc áo sơ mi trắng dưới bầu trời pháo hoa lung linh. Dịp Tết này, nam cầu thủ không chỉ dành thời gian cho bản thân mà còn ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ với hành động đẹp khi ủng hộ 50 triệu đồng hỗ trợ các đồng nghiệp tại CLB Thanh Hóa đón Tết ấm no.

Trong khi đó, vợ chồng hậu vệ Hồ Tấn Tài lại chọn cách đón năm mới nhẹ nhàng và lãng mạn. Cầu thủ người Bình Định cùng bà xã Hiếu Phạm lặng lẽ ngắm pháo hoa bên nhau, gửi gắm những hy vọng về một năm mới bình an, công việc thuận lợi và sức khỏe dồi dào cho cả gia đình.

Không khí Tết càng trở nên đậm đà hơn qua những bức ảnh đoàn viên của các gia đình cầu thủ. Tại Nghệ An, Quế Ngọc Hải và bà xã Dương Thùy Phương rạng rỡ nâng ly khai tiệc đầu xuân.

Gia đình hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cũng mang đến một gam màu truyền thống với bức ảnh gia đình đủ đầy bên cây quất cảnh được trang hoàng lộng lẫy. Hai thiên thần nhỏ của nam cầu thủ diện đồ Tết bắt mắt, tạo nên khung cảnh sum vầy viên mãn.

Không kém phần rực rỡ, nàng WAG Khánh Linh – vợ trung vệ Bùi Tiến Dũng – cũng khoe nhan sắc mặn mà bên hai con gái Sushi và Mochi. Trong không gian Tết được bài trí tinh tế với hoa đào và sắc đỏ may mắn, ba mẹ con đã tạo nên những khung hình tràn đầy sức sống và niềm vui đầu năm.