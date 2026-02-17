Khánh Thi tặng túi Gucci 60 triệu làm quà Tết cho em gái Phan Hiển, nhắn nhủ cực ngọt bảo sao được nhà chồng cưng

Mới đây, trên trang cá nhân, cô nàng Nguyễn Đoàn Tố Trân - em gái của kiện tướng dancesport Phan Hiển gây chú ý khi khoe món quà Tết của "anh chị 2" khiến cộng đồng mạng không khỏi chú ý: một chiếc túi xách Gucci sang chảnh màu đỏ - đúng tinh thần may mắn ngày đầu năm, trị giá khoảng 60 triệu đồng. Nhưng điều đặc biệt hơn cả không phải là giá trị món quà, mà chính là cách Khánh Thi gọi em gái chồng bằng lời ngọt ngào: "Em gái rượu", khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng.

Chia sẻ cảm xúc khi nhận quà tết từ Khánh Thi, em gái Phan Hiển viết rằng cô dù cảm thấy mình thực sự không có gì xuất sắc nhưng bản thân lại may mắn mỗi ngày trôi qua đều bình yên và được sống trong tình yêu thương của mọi người, có ông bà, anh chị, các em trong nhà đối xử tốt với mình. Món quà của Khánh Thi không chỉ là đồ hiệu Tết, mà còn là cách cô khẳng định tình cảm, sự trân trọng và gắn bó với gia đình bên chồng - điều mà không phải ai cũng dễ dàng xây dựng được.

Mối quan hệ của Khánh Thi với gia đình nhà chồng từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Trước khi chính thức làm dâu, chuyện tình giữa Khánh Thi và Phan Hiển từng gây tranh cãi bởi khoảng cách tuổi tác và xuất phát là mối quan hệ cô - trò dancesport. Ban đầu gia đình Phan Hiển cũng gặp khó khăn khi chấp nhận, vì lo ngại về tương lai của cặp đôi và hiểu lầm từ dư luận xã hội.

Tuy nhiên, theo chia sẻ từ chính Phan Hiển, sau thời gian thuyết phục và chứng minh tình yêu bền chặt, không chỉ hai vợ chồng hòa thuận, mà mối quan hệ giữa Khánh Thi và các thành viên trong nhà chồng cũng rất thân thiết. "Khi Khánh Thi bước vào gia đình tôi, mọi chuyện có khó khăn chút nhưng bây giờ mối quan hệ giữa mọi người khá hòa thuận", anh từng nói.

Không dừng lại ở quan hệ hòa nhã, Khánh Thi còn được mẹ chồng và các thành viên bên nhà chồng ủng hộ rất mạnh mẽ trong cuộc sống hàng ngày. Trong đời sống gia đình, mẹ chồng được cho là luôn bênh vực cô mỗi khi có chuyện nhỏ xảy ra - thậm chí còn "dạy lại" con trai khi cần thiết, điều này từng được cộng đồng mạng khen là mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu lý tưởng.

Trong một bài phỏng vấn khác, Khánh Thi từng tiết lộ rằng nhà chồng sống khá thoải mái, tôn trọng không gian riêng của các thành viên, và hỗ trợ rất nhiều để vợ chồng cô yên tâm chăm lo tổ ấm nhỏ của mình.

Sau nhiều năm bên nhau, Khánh Thi - Phan Hiển giờ đây đã có một gia đình trọn vẹn với ba con nhỏ, là nguồn hạnh phúc và gắn kết lớn nhất. Điều này khiến mối quan hệ giữa Khánh Thi và nhà chồng càng thêm bền chặt - khi mọi người cùng chung niềm vui, cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con cái, xây dựng những kỷ niệm gia đình đáng nhớ.