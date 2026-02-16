"Lên con nhạc Tết" cho Lisa - Anna nhà Khánh Thi - Phan Hiển: Visual tiểu công chúa xinh quá đi mất, nhảy cực yêu

Nhắc đến gia đình Khánh Thi - Phan Hiển, khán giả thường nghĩ ngay đến "đế chế dancesport" với những màn trình diễn đỉnh cao. Thế nhưng mỗi dịp Tết đến xuân về, spotlight lại thuộc về hai cô công chúa nhỏ Anna và Lisa - những "mầm non nghệ thuật" đang lớn lên từng ngày trong tình yêu và âm nhạc.

Trong bộ ảnh Tết mới đây, Anna (con gái thứ hai) và Lisa (bé út) cùng diện áo dài trắng tinh khôi, thiết kế tối giản nhưng tôn trọn vẻ đáng yêu và trong trẻo. Hai bé chọn kiểu tóc búi hai bên, kết hợp giày búp bê xinh xắn, tạo nên tổng thể vừa truyền thống vừa ngọt ngào đúng chuẩn "công chúa mùa xuân".

Anna gây ấn tượng với thần thái tự tin và phong cách tạo dáng dứt khoát. Tay chống hông, ánh mắt tập trung, biểu cảm linh hoạt. Cô bé thể hiện rõ tố chất "con nhà nòi" khi bắt nhịp và nhảy cực chuẩn theo nền nhạc Tết rộn ràng. Không chỉ đơn thuần đứng tạo dáng, Anna còn thể hiện sự cảm nhạc rất tốt, từng động tác đều có nhịp điệu, có điểm rơi, khiến người xem phải trầm trồ.

Trong khi đó, Lisa - bé út của gia đình - lại ghi điểm bằng sự hồn nhiên và nét đáng yêu "đốn tim". Dáng người nhỏ xíu, má phúng phính, mỗi biểu cảm đều tự nhiên và trong trẻo. Dù còn ít tuổi nhưng Lisa cũng nhanh chóng "lên mood" theo nhạc, nhún nhảy cực yêu. Có lúc cô bé hơi ngơ ngác, có lúc lại tự tin tạo dáng, chính sự tự nhiên ấy lại càng khiến khung hình thêm sinh động.





Điều đặc biệt là cả hai chị em đều thể hiện sự ăn ý đáng yêu. Một người cá tính, một người ngọt ngào, nhưng khi đứng cạnh nhau lại tạo nên tổng thể hài hòa. Nhiều người nhận xét: "Nhìn hai bé là thấy không khí Tết ùa về", "Đúng là gen trội nhà Khánh Thi - Phan Hiển, thần thái từ bé đã khác biệt", "Gấp đôi visual, xinh quá đi mất"...

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ là kiện tướng dancesport, được tiếp xúc với âm nhạc và sàn tập từ rất sớm, Anna và Lisa dường như đã sớm làm quen với nhịp điệu. Không cần sân khấu lớn hay ánh đèn rực rỡ, chỉ cần một bản nhạc xuân vang lên là hai cô công chúa nhỏ đã đủ khiến khán giả "tan chảy".

Tết này, ngoài những khoảnh khắc sum vầy, gia đình Khánh Thi - Phan Hiển còn mang đến hình ảnh tràn đầy năng lượng, vui tươi và ấm áp. Và chắc chắn, với visual xinh yêu hết nấc cùng khả năng bắt beat cực chuẩn, Anna và Lisa sẽ còn khiến dân mạng "lụi tim" dài dài trong thời gian tới.