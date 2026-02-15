Anna và Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển cứ xuất hiện là viral khắp cõi mạng: Nhan sắc chuẩn "tiểu mỹ nhân" tương lai

Mới đây, trên trang cá nhân, "Kện tướng dancesport" Khánh Thi đã khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi đăng tải loạt khoảnh khắc cực đáng yêu của hai con gái Anna Vương Diễm và Lisa Thùy Linh. Với dòng trạng thái đầy tình cảm: "Chị ba và em tư - Hai cô con gái của Ba Hiển mẹ Thi", bài viết nhanh chóng nhận về lượng tương tác khủng từ cộng đồng mạng.

Hai nhóc tỳ đáng yêu nhà Khánh Thi - Phan Hiển

Trong loạt ảnh, cô chị Anna (Vương Diễm) gây ấn tượng với vẻ ngoài phổng phao, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ. Không còn là cô bé "hay dỗi" ngày nào, Anna giờ đây ra dáng chị cả, tự tin tạo dáng trước ống kính với mái tóc xoăn dài và trang phục điệu đà. Nhiều khán giả nhận xét Anna sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ.

"Mợ chảnh" Anna ngày càng ra dáng, dịu dàng (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh đó, "út cưng" Lisa (Thùy Linh) cũng chiếm trọn spotlight với vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu như búp bê. Trong chiếc váy trắng bồng bềnh và kiểu tóc buộc hai bên tinh nghịch, Lisa khiến cư dân mạng "tan chảy" bởi biểu cảm hồn nhiên nhưng cũng không kém phần dạn dĩ. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng cô bé đã sớm bộc lộ thần thái chuyên nghiệp, hứa hẹn sẽ là một gương mặt triển vọng nếu nối nghiệp nghệ thuật của gia đình.

Lisa bụ bẫm đáng yêu (Ảnh: FBNV)

Kể từ khi chào đời, các nhóc tỳ nhà Khánh Thi - Phan Hiển luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Nếu như anh hai Kubi sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm với bộ môn dancesport khi liên tục gặt hái huy chương quốc tế, thì hai cô công chúa Anna và Lisa lại được yêu mến bởi phong cách thời trang sành điệu và tính cách dễ thương.

Khánh Thi chia sẻ, dù bận rộn với công việc huấn luyện và điều hành trung tâm dancesport, vợ chồng cô vẫn luôn dành thời gian tối đa để đồng hành cùng các con trong mọi giai đoạn trưởng thành. Sự chăm chút tỉ mỉ từ trang phục đến cách giáo dục của cặp đôi nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.