1,1 triệu lượt xem Doãn Hải My "làm màu một tí" khi về quê Văn Hậu ăn Tết

Sau một năm bận rộn với các dự án cá nhân và lịch trình thi đấu, Đoàn Văn Hậu cùng bà xã Doãn Hải My đã có mặt tại Thái Ninh, Hưng Yên để tận hưởng không khí Tết cổ truyền. Khác hẳn với hình ảnh lịch lãm, sang chảnh thường thấy trên mạng xã hội, cặp đôi nhanh chóng "nhập cuộc" với bánh chưng, ruộng lúa và cỗ bàn ngày Tết. Trên trang cá nhân TikTok, Hải My vui vẻ khoe video về quê cùng chồng con thu hút 1,1 triệu lượt xem.

Vợ chồng Văn Hậu - Hải My về quê (Video: TTNV)

Tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng là những hình ảnh cặp đôi cùng nhau trông nồi bánh chưng đêm giao thừa. Hải My thừa nhận đây là khoảnh khắc "làm màu" đầy hài hước. Doãn Hải My diện trang phục năng động với áo len vàng rực rỡ và quần jeans, không ngần ngại ngồi bệt xuống sàn, cùng chồng chăm chút cho từng thanh củi vào bếp.

Dù tự nhận là "làm màu một tí", nhưng vẻ rạng rỡ và sự hào hứng của Top 10 Hoa hậu Việt Nam khi tự tay thực hiện các công việc truyền thống đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều người nhận xét, dù là tiểu thư phố thị, Hải My vẫn thích nghi rất nhanh với cuộc sống yên bình ở quê chồng.

Chuyến về quê năm nay càng thêm ý nghĩa khi có sự xuất hiện của bé Lúa – con trai đầu lòng của cặp đôi. Trong những khung hình được chia sẻ, Doãn Hải My dịu dàng bế con trai ngồi trước hiên nhà, cùng bé tìm hiểu về chiếc bánh chưng xanh. Việc chọn về quê ăn Tết và chia sẻ những khoảnh khắc mộc mạc như nhóm bếp, luộc bánh chưng hay gói bánh cho thấy sự trân trọng giá trị truyền thống của vợ chồng nam cầu thủ. Giữa không gian đơn sơ với những chiếc xô chậu cũ, đống củi khô và khói bếp nghi ngút, nụ cười hạnh phúc của Văn Hậu và Hải My là minh chứng cho một kỳ nghỉ Tết trọn vẹn và bình yên nhất.