Góc chợ Tết Nghệ An xôn xao Cao Văn Bình phụ mẹ bán hoa quả: "Em không nổi tiếng đâu"

Giữa không khí hối hả của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, góc chợ Phủ Diễn (Nghệ An) năm nay bỗng trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. Không chỉ bởi sắc đỏ của đào, sắc vàng của quất cam... mà còn bởi sự xuất hiện của một "người bán hàng" đặc biệt: thủ môn Cao Văn Bình.

Cao Văn Bình về quê bán bán phụ bố mẹ ngày Tết (Video: Như Hoàn)

Những ngày cuối năm, sạp hoa quả của bà Nguyễn Thị Hường tại một góc chợ Diễn Châu đông đúc lạ kỳ. Người dân địa phương và người dân thập phương đổ về đây không chỉ để chọn những trái cây tươi ngon nhất bày lên mâm ngũ quả, mà còn để tận mắt chứng kiến hình ảnh đời thường của chàng thủ môn điển trai thuộc biên chế SLNA và đội tuyển U23 Việt Nam - Cao Văn Bình.

Tiếng cười nói, tiếng mời chào đan xen với những lời xì xầm háo hức của các bạn trẻ. Tạm rời xa đôi găng tay và những pha bay người cứu thua ngoạn mục trên sân cỏ, Cao Văn Bình trong trang phục giản dị, đôi tay thoăn thoắt xếp từng quả cam, nải chuối cho khách. Hình ảnh chàng tuyển thủ quốc gia cao ráo, gương mặt sáng bừng đứng giữa sạp hàng bình dân tạo nên một khung cảnh vừa lạ lẫm, vừa ấm áp đến nao lòng.

Cao Văn Bình giữa không khí nhộn nhịp chợ quê ngày Tết (Ảnh: Như Hoàn)

Với nhiều người hâm mộ, việc được chụp ảnh cùng thần tượng ngay tại góc chợ quê là một trải nghiệm thú vị. Cao Văn Bình không ngần ngại nán lại ký tặng lên những tờ giấy vội hay mỉm cười rạng rỡ trước ống kính điện thoại của các bạn trẻ. Thế nhưng, với Bình, đây không phải là buổi "giao lưu người hâm mộ", mà đơn giản là hành trình trở về với những giá trị thân thuộc nhất.

"Tết năm nào em cũng phụ bố mẹ ở sạp chợ. Em ra phụ bán, mọi người biết đến nhiều hơn nên cũng ủng hộ mua hàng nhiều hơn", Bình chia sẻ với nụ cười hiền lành đặc trưng của người con xứ Nghệ.

Dù là cái tên đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam, chàng thủ môn trẻ vẫn giữ cho mình sự khiêm nhường đáng quý. Trước những lời khen ngợi về sự nổi tiếng, Bình chỉ khẽ lắc đầu: "Em không nghĩ mình nổi tiếng đâu. Với em, ngày Tết được ra phụ giúp bố mẹ bán hàng là một niềm vui, một cách để tận hưởng không khí gia đình trọn vẹn nhất."

Cao Văn Bình chụp ảnh, ký tặng mọi người (Ảnh: Như Hoàn)

Sự xuất hiện của Cao Văn Bình tại sạp hàng không chỉ giúp mẹ buôn may bán đắt hơn trong dịp cao điểm, mà còn lan tỏa một thông điệp đẹp về lòng hiếu thảo và sự giản dị. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều người trẻ chọn du lịch hay nghỉ ngơi sau một năm làm việc căng thẳng, hình ảnh "người nhện" của U23 Việt Nam miệt mài bên sạp quả ven đường như một sự ấm áp, làm nổi bật giá trị của sự sum vầy.

Chợ Phủ Diễn chiều cuối năm vẫn nồng đượm mùi đất, mùi hoa trái và cả hơi thở hối hả của những chuyến xe Tết. Ở góc chợ ấy, có một chàng trai trẻ đang viết nên câu chuyện đẹp về mùa xuân của riêng mình, mùa xuân từ sự phụ giúp, từ những nụ cười trao đi và từ trái tim luôn hướng về gia đình.

Cao Văn Bình phụ mẹ bán hàng (Ảnh: Như Hoàn)

Chàng thủ môn điển trai đốn tim bao cô gái khi về quê lại giản dị thế này (Ảnh: Như Hoàn)