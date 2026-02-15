Luôn là cặp đôi lãng mạn nhất, thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến vợ mẫu Tây xúc động vì món quà Valentine

Giữa vô vàn màn thể hiện tình cảm dịp Valentine, câu chuyện của Bùi Tiến Dũng và bà xã mẫu Tây Dianka Zakhidova vẫn khiến dân mạng phải xuýt xoa: không phô trương ồn ào, chỉ đơn giản là sự quan tâm đủ đầy và ghi nhớ những điều nhỏ nhất.

Theo chia sẻ, trước đó Dianka từng vô tình lướt Instagram và nhìn thấy một mẫu kính mắt. Cô chỉ buột miệng khen đẹp rồi nói qua như một câu chuyện thường ngày. Không hứa hẹn, không hỏi thêm, Tiến Dũng chỉ lặng lẽ ghi nhớ.

Đến Valentine, anh bất ngờ đặt mua đúng mẫu kính đó làm quà tặng vợ. Không cần những lời hoa mỹ, chính việc "nhớ từng chi tiết nhỏ" mới là điều khiến Dianka thực sự xúc động. Nàng mẫu Tây chia sẻ rằng cô cảm thấy mình là "người con gái hạnh phúc nhất", bởi chồng luôn lắng nghe và để tâm đến những điều tưởng như rất nhỏ nhặt.

Ngoài ra, không gian buổi tối lễ Tình nhân mà Bùi Tiến Dũng dành tặng Dianka đủ khiến bất cứ cô gái nào rung động. Cặp đôi lựa chọn một nhà hàng cao cấp trên tầng thượng, nơi có thể phóng tầm mắt ngắm trọn thành phố rực rỡ ánh đèn.

Dianka diện váy đỏ quyến rũ, nổi bật giữa background lung linh. Trong khi đó, Tiến Dũng lịch lãm với vest đen, tay ôm bó hoa hồng đỏ rực. Giữa không gian riêng tư và lãng mạn ấy, khoảnh khắc trao quà và ánh nhìn đầy yêu thương của chàng thủ môn khiến bầu không khí càng thêm ngọt ngào. Không cần sân khấu hoành tráng, chỉ cần một góc rooftop cao giữa thành phố và sự chân thành, buổi hẹn hò đã đủ trọn vẹn.

Từ khi kết hôn, Bùi Tiến Dũng và Dianka luôn được xem là một trong những cặp đôi ngọt ngào nhất làng bóng đá Việt. Chàng thủ môn quốc dân không quá phô trương trên mạng xã hội, nhưng mỗi lần xuất hiện cùng vợ đều thể hiện rõ sự trân trọng.

Valentine năm nay không chỉ là hoa hồng hay bữa tối sang trọng, mà còn là minh chứng cho một điều: yêu thương đôi khi bắt đầu từ việc lắng nghe và ghi nhớ. Và với Dianka, có lẽ điều khiến cô hạnh phúc nhất không phải giá trị món quà, mà là cảm giác được đặt ở vị trí quan trọng trong trái tim người đàn ông của mình.

Ảnh: IGNV