Đình Bắc có nguy cơ bị "mất" bàn thắng ở giải châu Á nếu CLB CAHN bị AFC xử thua

Sau chiến thắng áp đảo 4-0 trước đại diện Singapore tại AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) vào ngày 11/2 vừa qua, niềm vui của thầy trò HLV Mano Polking có thể sẽ bị dập tắt. Theo thông tin từ nhà báo Gabriel Tan của ESPN châu Á, một sai sót nghiêm trọng trong khâu kiểm soát thẻ phạt có thể khiến đội bóng ngành Công an phải trả giá đắt bằng một án phạt hành chính từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Ở trận đấu này, tiền đạo Đình Bắc cũng góp công với 1 bàn thắng.

Tâm điểm của sự việc nằm ở hai trụ cột tiền vệ Stefan Mauk và tiền đạo China. Theo dữ liệu kỷ luật từ AFC, cả hai cầu thủ này đều đã nhận đủ 3 thẻ vàng trong giai đoạn vòng bảng. Chiếu theo Điều 59.1.1 của quy định thi đấu AFC Champions League Two, bất kỳ cầu thủ nào nhận thẻ vàng ở ba trận khác nhau sẽ bị đình chỉ thi đấu ở trận kế tiếp.

CLB CAHN có nguy cơ bị xử thua 0-3 (Ảnh: CAHN)

Đáng chú ý, quy định của AFC chỉ cho phép xóa thẻ khi bước vào vòng knock-out đối với những cầu thủ mới nhận tối đa 2 thẻ vàng. Với trường hợp đã chạm mốc 3 thẻ như Mauk và China, án treo giò vẫn được giữ nguyên và phải thi hành tại trận lượt đi vòng 16 đội. Việc cả hai cầu thủ này vẫn có tên trong đội hình xuất phát, thậm chí tiền đạo China còn trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, đang khiến mức độ vi phạm trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Nếu các vi phạm này được AFC xác nhận, theo thông lệ và các tiền lệ tương tự, kết quả thắng 4-0 của CLB CAHN sẽ bị hủy bỏ. Thay vào đó, đội bóng Việt Nam sẽ bị xử thua 0-3.

Kịch bản này gợi nhớ đến sự việc chấn động mùa trước khi CLB Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) đè bẹp Lion City Sailors với tỷ số 6-1 nhưng sau đó bị xử thua 0-3 do sử dụng cầu thủ Valère Germain khi chưa hết án treo giò.

Hiện tại, AFC đã nắm bắt được sự việc và đang tiến hành rà soát hồ sơ trận đấu. Dự kiến, phán quyết chính thức sẽ được cơ quan quản lý bóng đá châu lục công bố vào đầu tuần tới, ngay trước khi trận lượt về trên sân Jalan Besar (Singapore) diễn ra vào ngày 18/2.