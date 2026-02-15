Ngắm trọn bộ ảnh du xuân "mười điểm không có nhưng" của Quang Dương pickleball

Mới đây, trên trang cá nhân có dấu tích xanh, Quang Dương đã đăng tải bộ ảnh du xuân với dòng trạng thái đầy phấn khởi: "Xuân Thanh Bình. Người người nhà nhà đón xuân". Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng không chỉ bởi vẻ ngoài rạng rỡ của anh mà còn bởi tinh thần hướng về nguồn cội của một vận động viên trẻ.

Khác với hình ảnh năng động, quyết liệt trên sân đấu thường thấy, Quang Dương xuất hiện trong bộ áo dài cách tân màu đỏ rực rỡ - màu sắc tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng. Điểm nhấn trên trang phục là họa tiết rồng và ngựa được thêu tinh xảo, thể hiện sự mạnh mẽ và khí thế trong năm mới.

Anh em Quang Dương rạng rỡ đón tết (Ảnh: FBNV)

Việc sử dụng các hashtag như "tết bính ngọ", "Việt Nam", "quê hương tôi" cho thấy niềm tự hào dân tộc sâu sắc của Quang Dương. Giữa lịch trình thi đấu và tập luyện dày đặc, việc dành thời gian để tận hưởng không khí Tết cổ truyền và quảng bá hình ảnh Việt Nam là hành động nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Bộ ảnh không chỉ là lời chúc mừng năm mới mà còn truyền tải năng lượng tích cực, sự bình yên đúng như tiêu đề mà anh chia sẻ. Nhiều khán giả đã để lại bình luận chúc anh một năm Bính Ngọ "mã đáo thành công" và tiếp tục gặt hái nhiều danh hiệu lớn trong sự nghiệp Pickleball.