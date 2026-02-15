Lý Đức tăng giá 4 tỷ, được đội bóng Hàn Quốc săn đón?

Sau những màn trình diễn thuyết phục trong màu áo các cấp độ đội tuyển và CLB, trung vệ Phạm Lý Đức đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành cầu thủ Việt Nam tiếp theo sang thi đấu tại Hàn Quốc.

Theo các nguồn tin chuyển nhượng mới nhất, một trợ lý của HLV trưởng Kim Sang-sik đã trực tiếp trao đổi với Phạm Lý Đức về việc một CLB tại K-League 2 (Hàn Quốc) đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới anh. Đội bóng này mong muốn đưa trung vệ sinh năm 2003 sang thi đấu theo dạng cho mượn ngay trong thời gian tới. Nếu thương vụ này thành hiện thực, Lý Đức sẽ nối gót người đàn anh Văn Toàn để thử sức tại giải đấu hạng Nhất của Hàn Quốc.

Sở dĩ Phạm Lý Đức lọt vào "mắt xanh" của các tuyển trạch viên Hàn Quốc là nhờ ưu thế vượt trội về hình thể. Với chiều cao 1m82 cùng lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt và khả năng đọc tình huống tốt, anh được đánh giá là mẫu trung vệ hiện đại, có đủ tố chất để thích nghi với môi trường bóng đá đòi hỏi thể lực và cường độ cao như tại K-League.

Lý Đức được CLB Hàn Quốc mời gọi (Ảnh: FBNV)

Trong hai năm trở lại đây, sự nghiệp của Lý Đức đã có bước tiến thần tốc. Từ một nhân tố trẻ gây ấn tượng tại HAGL, anh nhanh chóng trở thành trụ cột hàng thủ khi gia nhập CLB Công an Hà Nội (CAHN). Ở cấp độ quốc tế, Lý Đức là cái tên không thể thay thế trong đội hình U23 Việt Nam, góp công lớn vào chuỗi thành tích vang dội: Vô địch U23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games 33 và gần nhất là tấm HCĐ U23 châu Á 2026. Những nỗ lực này cũng đã giúp anh nhận được sự tin tưởng từ HLV Kim Sang-sik để có màn ra mắt trong màu áo ĐTQG.

Sự thăng tiến của trung vệ này còn được thể hiện rõ nét qua các con số tài chính. Theo chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, giá trị thị trường của Phạm Lý Đức đã tăng vọt từ 50.000 Euro lên 125.000 Euro (khoảng 3,9 tỷ đồng) chỉ trong vòng hơn một năm. Với tiềm năng hiện tại, con số này được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong đợt cập nhật dữ liệu tiếp theo.

Dù K-League 2 là môi trường khắc nghiệt với nhiều rào cản về ngôn ngữ và sự cạnh tranh chuyên môn, nhưng với phong độ đang ở độ chín, đây được xem là thời điểm "vàng" để Phạm Lý Đức bước ra khỏi vùng an toàn, khẳng định giá trị của cầu thủ Việt Nam trên bản đồ bóng đá khu vực.