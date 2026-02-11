Hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo từng gây choáng với gần 100 video trai đẹp 6 múi, giờ thì chỉ toàn hình ảnh Lý Đức

Không còn là những đồn đoán, động thái mới nhất trên mạng xã hội của hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo cho thấy mối quan hệ giữa cô và cầu thủ Phạm Lý Đức đang tiến triển vô cùng ngọt ngào, hứa hẹn một màn công khai bùng nổ vào dịp 14/2 tới đây.

Nếu như trước đây, mục đăng lại trên TikTok của Phí Thanh Thảo được ví như một "kho tư liệu" hội tụ dàn trai đẹp 6 múi khiến dân mạng choáng ngợp, thì ở thời điểm hiện tại, danh sách này đã có sự thay đổi đáng kể. Quan sát trang cá nhân của nữ xạ thủ, có thể thấy cô nàng đã "dọn dẹp" phần đăng lại, chỉ tập trung vào các video liên quan đến Phạm Lý Đức và các tin tức bóng đá.

Hành động này được người hâm mộ xem là cách ngầm "khẳng định chủ quyền" đầy tinh tế. Thay vì sở thích ngắm nhìn dàn "nam thần" như trước, sự chú ý của Phí Thanh Thảo giờ đây dường như chỉ dành trọn cho chàng cầu thủ U23 Việt Nam.

Sự thay đổi hoàn toàn của Thanh Thảo khi rộ tin hẹn hò Lý Đức (Ảnh: CMH)

Phần đăng lại của Lý Đức cũng toàn Thanh Thảo (Ảnh: CMH)

Mối lương duyên của cặp đôi bắt đầu gây chú ý mạnh mẽ kể từ kỳ SEA Games 33. Khi đó, việc Lý Đức xuất hiện trong bộ sưu tập "trai đẹp" của Thảo đã khiến cộng đồng mạng thích thú nhận ra anh chính là hình mẫu lý tưởng thể thao, rắn rỏi và nam tính.

Sức nóng của cặp đôi càng tăng cao khi mới đây, hình ảnh được cho là cả hai đang bí mật hẹn hò đã được lan truyền. Không còn dừng lại ở việc tương tác "tình bể bình" trên mạng xã hội, những bằng chứng xác thực về việc xuất hiện cùng nhau ngoài đời thường.

Lộ ảnh Thanh Thảo nắm tay Lý Đức (Ảnh: CMH)

Sau khi bất ngờ chia tay bạn trai cũ là nam xạ thủ Vũ Tiến Nam, Phí Thanh Thảo không giấu được sự hạnh phúc trong mối quan hệ mới. Nhiều nguồn tin và các "hint" trên mạng xã hội đang chỉ ra rằng, cặp đôi xạ thủ, cầu thủ này có mối quan hệ thân thiết hơn bình thường.