Động thái mới nhất của Ronaldo sau vụ đình công

Theo nguồn tin từ tờ A Bola (Bồ Đào Nha), Cristiano Ronaldo đã đồng ý chấm dứt hành động đình công sau khi nhận được những cam kết cụ thể từ phía thượng tầng CLB. Một trong những nguyên nhân chính khiến tiền đạo 41 tuổi bất bình là việc chậm lương của các nhân viên và cộng tác viên tại Al Nassr. Ronaldo coi đây là vấn đề đạo đức nghề nghiệp và đã gây sức ép buộc ban lãnh đạo phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ này như một điều kiện để anh tái xuất.

Ronaldo trở lại (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh vấn đề tài chính, quyền lực trong nội bộ đội bóng cũng được thiết lập lại. Hai giám đốc Jose Semedo và Simao Coutinho – những cộng sự thân cận được bổ nhiệm dựa trên tầm ảnh hưởng của Ronaldo đã được khôi phục toàn bộ quyền điều hành sau thời gian ngắn bị hạn chế vai trò từ cuối năm 2025.

Vụ việc "đình công" vừa qua không chỉ đơn thuần là mâu thuẫn nội bộ mà còn phơi bày sự rạn nứt giữa Ronaldo và hệ thống quản lý bóng đá Arab Saudi. Thủ quân Al Nassr được cho là đã gửi thông điệp mạnh mẽ tới Quỹ đầu tư công (PIF) và Ban tổ chức Saudi Pro League, bày tỏ sự không hài lòng về chính sách chuyển nhượng không đồng nhất.

Cụ thể, Ronaldo cảm thấy có sự cạnh tranh thiếu công bằng khi Al Hilal được tạo điều kiện tối đa để huy động nguồn lực chiêu mộ Karim Benzema, trong khi Al Nassr lại gặp nhiều rào cản về ngân sách. Anh thậm chí đã cảnh báo về khả năng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu USD để rời giải đấu vào mùa hè 2026 nếu định hướng thể thao của giải đấu không được cải thiện.

Dù đã trở lại tập luyện, Ronaldo sẽ không góp mặt trong chuyến làm khách trước CLB Arkadag tại AFC Champions League 2 vào giữa tuần này. Ban huấn luyện Al Nassr muốn dành thêm thời gian để siêu sao số 7 hồi phục thể trạng tốt nhất sau những biến động hậu trường.

Dự kiến, Ronaldo sẽ chính thức tái xuất trong trận đấu gặp Al Fateh tại vòng 22 Saudi Pro League diễn ra vào tối ngày 14/2.