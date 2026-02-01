Hải Phòng FC chiêu mộ Ronaldo

CLB Hải Phòng đã chính thức công khai bản hợp đồng mới mang tên Ronaldo. Đây được xem là quân bài chiến lược nhằm lấp đầy khoảng trống mà chân sút chủ lực Fred Friday để lại.

Ngay sau khi thông tin Hải Phòng chiêu mộ thành công "Ronaldo" được lan truyền, cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã một phen xôn xao. Tuy nhiên, tân binh vừa cập bến sân Lạch Tray không phải siêu sao người Bồ Đào Nha, mà là Jourdain Ronaldo Fletcher – tiền đạo sinh năm 1998 đến từ Jamaica.

CLB Hải Phòng công bố bản hợp đồng mới (Ảnh: Hải Phòng FC)

Dù không sở hữu danh tiếng lẫy lừng như CR7, nhưng Ronaldo Fletcher lại là một "sát thủ" thực thụ tại giải VĐQG Jamaica. Trước khi gia nhập đội bóng đất Cảng, tiền đạo này đã có phong độ cực kỳ ấn tượng trong màu áo Montego Bay United với 12 pha lập công. Sở hữu thể hình lý tưởng và lối chơi đa năng (có thể đảm nhận cả vị trí trung phong lẫn tiền đạo cánh), Fletcher được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho hàng công của HLV Chu Đình Nghiêm.

Hợp đồng của tiền đạo người Jamaica có thời hạn 2,5 năm. Sự xuất hiện của Ronaldo Fletcher, cùng với những tân binh chất lượng như Moses Oloya và cầu thủ Việt kiều Camilo Minh, cho thấy quyết tâm bứt phá của Hải Phòng FC trong giai đoạn lượt về V-League 2025/26. Hiện tại, đội bóng đang tích cực hoàn thiện các thủ tục đăng ký để Fletcher có thể sớm mắt khán giả Lạch Tray trong giai đoạn lượt về V.League 2025/26.