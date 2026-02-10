"Hoàng tử băng giá" hot nhất Thế vận hội mùa đông 2026, đẹp đến mức ai cũng phải lòng

Sở hữu vẻ ngoài điện ảnh cùng thần thái cuốn hút trên sân băng, vận động viên trượt băng nghệ thuật Cha Jun-hwan vừa được tạp chí Vogue Hong Kong vinh danh là gương mặt điển trai nhất tại Thế vận hội Mùa đông Milano-Cortina 2026.

Tại kỳ Thế vận hội Mùa đông năm nay, sức hút của Cha Jun-hwan không chỉ dừng lại ở những kỹ thuật trượt băng điêu luyện mà còn nằm ở nhan sắc "nam thần" gây bão truyền thông. Trong danh sách "13 vận động viên nam cuốn hút nhất Olympic 2026" do tạp chí Vogue Hong Kong công bố, ngôi sao của đội tuyển Hàn Quốc đã xuất sắc chiếm lĩnh vị trí số 1, vượt qua nhiều tên tuổi đình đám khác của làng thể thao thế giới.

Cha Jun-hwan gây bão vì nhan sắc (Nguồn: The Chosun Daily)

Tạp chí thời trang danh tiếng này không ngần ngại gọi anh là "hoàng tử băng giá của Hàn Quốc". Vogue nhận xét Cha Jun-hwan sở hữu một vẻ đẹp sắc nét, đôi chút lạnh lùng nhưng vô cùng cuốn hút. Đặc biệt, mỗi khi bước lên sân băng, anh như biến thành một con người khác với thần thái trầm tĩnh và khả năng làm chủ không gian tuyệt vời.

Sự lôi cuốn của Cha Jun-hwan được cho là bắt nguồn từ nền tảng nghệ thuật vững chắc. Trước khi trở thành một vận động viên chuyên nghiệp, anh từng có thời gian làm diễn viên nhí và người mẫu ảnh. Kinh nghiệm đứng trước ống kính từ nhỏ đã giúp anh sở hữu biểu cảm gương mặt có chiều sâu và tính nghệ thuật cao trong từng bài thi – một lợi thế mà hiếm vận động viên trượt băng nào có được.

Về mặt chuyên môn, Cha Jun-hwan cũng đang ở độ chín của sự nghiệp. Sau khi xếp hạng 15 tại PyeongChang 2018 và vươn lên vị trí thứ 5 tại Bắc Kinh 2022, anh được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Milano-Cortina 2026. Các chuyên gia đánh giá cao khả năng dung hòa giữa kỹ thuật khó, bao gồm những cú nhảy bốn vòng (quadruple jumps) chuẩn xác, với sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ trong từng bản nhạc.