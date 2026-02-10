Đã rõ lý do thủ môn hotboy Trần Trung Kiên U23 Việt Nam sụt 8kg chỉ trong vài ngày

Theo chia sẻ mới đây của HLV Lê Quang Trãi (CLB HAGL) về tình trạng sức khỏe của thủ môn Trần Trung Kiên khiến nhiều người không khỏi xót xa. Theo đó, người gác đền sinh năm 2003 đã sụt tới 8kg chỉ trong vài ngày sau thất bại đầy tiếc nuối ở trận bán kết gặp Trung Quốc.

HLV Lê Quang Trãi cho biết mục tiêu của đội U23 Việt Nam ở trận đấu quan trọng gặp U23 Trung Quốc là giành vé vào chung kết U23 châu Á. Tuy nhiên, khi không thể hoàn thành mục tiêu, toàn đội đều rơi vào trạng thái buồn bã, đặc biệt là Trung Kiên. Thủ môn trẻ buồn đến mức mất ngủ nhiều đêm liền, dẫn đến việc cân nặng tụt dốc nhanh chóng.

"Trung Kiên buồn, ngủ không được nên sụt cân rất nhanh. Tôi rất lo lắng. Khi về Gia Lai, tôi phát hiện bạn ấy đã sụt tới 8kg", HLV Lê Quang Trãi chia sẻ. Trước tình hình đó, ban huấn luyện đã tính đến phương án cho Trung Kiên nghỉ ngơi hoàn toàn, thậm chí tạm ngưng tập luyện và thi đấu nếu cần thiết để đảm bảo thể trạng.

Tuy nhiên, điều khiến HLV HAGL vừa lo lắng vừa cảm động chính là tinh thần trách nhiệm của cậu học trò. Dù thể trạng giảm sút rõ rệt, Trần Trung Kiên vẫn khẳng định sẵn sàng tiếp tục cống hiến cho HAGL, không muốn bỏ lỡ các trận đấu quan trọng của đội bóng phố Núi.

"Đối với tôi, Trung Kiên ở mùa giải này là xứng đáng và chơi rất xuất sắc", HLV Lê Quang Trãi nhấn mạnh. Lời khẳng định ấy không chỉ là sự ghi nhận về chuyên môn, mà còn cho thấy niềm tin lớn mà ban huấn luyện đặt vào thủ môn trẻ - người được xem là một trong những gương mặt triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Câu chuyện của Trần Trung Kiên khiến nhiều người hâm mộ vừa thương, vừa nể phục tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và CLB, ngay cả khi phải đối diện với áp lực tâm lý nặng nề sau thất bại.