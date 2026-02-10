Game thủ lên tiếng về thông tin bị "cắm sừng" sau 6 năm yêu nhau, hiến tủy cho bạn gái chữa ung thư

Đối với những người theo dõi Esports, đặc biệt là tựa game Valorant, TenZ và Kyedae không chỉ là những người nổi tiếng mà còn là một cặp đôi được ngưỡng mộ bởi tình yêu đẹp. TenZ (tên thật là Tyson Ngo) là game thủ người Canada gốc Việt, được mệnh danh là "gương mặt đại diện" của Valorant toàn cầu. Nổi lên như một thần đồng với kỹ năng aim (ngắm bắn) thượng thừa, anh từng là ngôi sao sáng nhất trong màu áo Cloud9 và sau đó là Sentinels, mang về chức vô địch Masters Reykjavík đầu tiên trong lịch sử. Với lượng fan hâm mộ khổng lồ, mọi động thái của TenZ đều có sức ảnh hưởng lớn.

TenZ là game thủ nổi tiếng bậc nhất của Valorant

Còn Kyedae (Kyedae Shymko) là một trong những nữ streamer/content creator hàng đầu thế giới thuộc tổ chức 100 Thieves. Cô nổi tiếng không chỉ nhờ ngoại hình xinh đẹp, tính cách hài hước mà còn bởi nghị lực phi thường khi công khai chiến đấu với căn bệnh ung thư máu (bạch cầu cấp) vào năm 2023.

Chuyện tình của họ, từ những ngày đầu TenZ dạy Kyedae chơi game cho đến khi đính hôn vào năm 2022, đã trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt hàng triệu game thủ.

Hình ảnh cầu hôn của TenZ và Kyedae cách đây 3 năm

Nhưng gần đây, cặp đôi này đã thông báo chia tay khiến rất nhiều người bất ngờ.

Ngay sau khi thông báo chia tay được đưa ra, một bộ phận cư dân mạng bắt đầu lan truyền thuyết âm mưu cho rằng Kyedae đã phản bội TenZ. Nguồn cơn xuất phát từ một bức ảnh Kyedae chụp chung với người bạn tên John bị cắt xén (crop) một cách có chủ đích, làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ mờ ám.

Quá bức xúc trước những lời đồn đoán, TenZ đã đăng đàn trên mạng xã hội X (Twitter) để làm rõ trắng đen. Anh khẳng định việc chia tay là hoàn toàn đồng thuận, cả hai vẫn quan tâm sâu sắc đến nhau. Quyết định rời khỏi VALORANT chuyên nghiệp là do chính TenZ lựa chọn, không hề bị Kyedae tác động.

Về chuyện "cắm sừng", TenZ khẳng định John là bạn chung của cả hai và bức ảnh gốc còn có sự xuất hiện của một người bạn thân cấp 3 của TenZ. Việc cố tình cắt ảnh để thêu dệt drama ngoại tình là hành động nhảm nhí nhằm đẩy câu chuyện đi quá xa sự thật.

TenZ lên tiếng về những tin đồn sai lệch đang được lan truyền rầm rộ trên internet

Không chỉ dừng lại ở nghi vấn tình cảm, TenZ cũng nhân cơ hội này đính chính một tin đồn thất thiệt đã tồn tại dai dẳng: việc anh từng hiến tủy xương để chữa bệnh cho Kyedae. Nam streamer cũng khẳng định: "Không có chuyện tôi từng donate tủy xương cho cô ấy đâu - tôi hoàn toàn không làm việc đó".

Cựu tuyển thủ Sentinels nhấn mạnh rằng việc so sánh xem ai hy sinh nhiều hơn trong mối quan hệ là suy nghĩ thiếu chín chắn. Quyết định giải nghệ thi đấu chuyên nghiệp của anh hoàn toàn là lựa chọn cá nhân, không hề bị Kyedae thao túng như nhiều người lầm tưởng. Anh kêu gọi cộng đồng ngừng tấn công Kyedae, nhất là khi cô vẫn đang phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

TenZ và Kyedae đã chia tay và dành cho đối phương sự tôn trọng

Trước đó, Kyedae là người đầu tiên công khai thông báo về việc chia tay. Cô chia sẻ thẳng thắn rằng dù đã bên nhau 6 năm nhưng cảm giác dài tựa như 30 năm vì cả hai làm mọi thứ cùng nhau. Ở giai đoạn cuối, họ nhận ra bản thân "không còn phát triển như những cá nhân độc lập".

Không có mâu thuẫn lớn, không có người thứ ba, đơn giản là cả hai đã dần đi theo những hướng khác nhau trong cuộc sống. Dù không còn chung đôi, cả TenZ và Kyedae đều khẳng định vẫn dành cho nhau sự tôn trọng sâu sắc và mong muốn người hâm mộ hãy để quá khứ ngủ yên, thay vì lan truyền những thông tin sai lệch gây tổn thương cho cả hai.