MC Phương Thảo, Minh Nghi và Mai Dora khoe sắc trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025

Thảm đỏ WeChoice Awards năm nay với chủ đề "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" đã có hiện diện của những nữ MC hàng đầu từ cộng đồng Esports đã khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của thể thao điện tử trong dòng chảy văn hóa đại chúng. Không còn gói gọn trong các giải đấu game, Phương Thảo, Minh Nghi và Mai Dora giờ đây đã trở thành những Fashion Icon thực thụ, mang đến làn gió mới mẻ và đầy sức sống mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện thảm đỏ quy mô lớn.

Người hâm mộ đã không khỏi trầm trồ khi chứng kiến khoảnh khắc ba nhan sắc hàng đầu này cùng hội tụ, tạo nên những khung hình viral mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội ngay trong đêm trao giải.

Minh Nghi diện áo dài đằm thắm sánh vai cùng chồng Bomman đến tham dự WeChoice Awards 2025. Minh Nghi tiếp tục khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế của mình thông qua bộ trang phục truyền thống Việt Nam.

MC Phương Thảo, xuất hiện với trang phục ngọt ngào, tinh tế cùng nụ cười rạng rỡ thương hiệu, khiến cô dễ dàng chiếm được cảm tình của ống kính truyền thông ngay từ những bước chân đầu tiên trên thảm đỏ.

Mai Dora "đốt cháy" thảm đỏ bằng vẻ đẹp nóng bỏng, mang lại nét chấm phá đầy màu sắc và năng lượng cho sự kiện. Với chiếc váy khoe được những đường cong mỹ miều, nữ MC tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa yếu tố giải trí và sự chuyên nghiệp.

Cùng với các nữ MC nức tiếng, WeChoice Awards còn có sự xuất hiện của những cái tên đáng chú ý của cộng đồng Esports Việt Nam: đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam, Maris (Nguyễn Quốc Huy), bình luận viên Hoàng Luân và nhiều khách mời là quản lý đội tuyển, streamer...

Sự hiện diện đồng loạt của Phương Thảo, Minh Nghi và Mai Dora tại WeChoice Awards 2025 không chỉ đơn thuần là một cuộc dạo chơi của nhan sắc mà còn mang ý nghĩa lớn đối với cộng đồng Esports Việt. Họ không chỉ là những người MC Esports tài năng mà còn là những người truyền cảm hứng, đại diện cho một thế hệ trẻ năng động, dám đam mê và dám tỏa sáng theo cách riêng của mình.