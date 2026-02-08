Bỏ áo đấu mặc áo dài, các cô gái vàng Liên Quân Mobile có câu trả lời đầy ý nghĩa về "con gái chơi game"

Đêm Gala WeChoice Awards 2025 vừa khép lại với những cảm xúc vỡ òa khi vinh danh những câu chuyện tự hào được người Việt viết tiếp. Trong đó, sự xuất hiện của đội tuyển nữ Liên Quân Mobile trong danh sách Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng được xem là một dấu ấn đặc biệt của Thể thao điện tử (Esports) Việt Nam.

Ngay sau lễ trao giải, chúng tôi đã có một buổi phỏng vấn độc quyền các cô gái vàng của Liên Quân Mobile và nghe họ chia sẻ đầy chân thật về khoảnh khắc đặc biệt này.

Phỏng vấn đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam sau khi nhận được giải thưởng Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025.

Xin chào các bạn, cảm giác sải bước trên thảm đỏ WeChoice Awards hôm nay có gì khác biệt so với khoảnh khắc các bạn bước lên bục nhận huy chương vàng tại SEA Games?

- Thực ra cảm xúc trong hai khoảnh khắc ấy có sự tương đồng rất lớn. Dù là đấu trường thể thao hay sân khấu vinh danh văn hóa, chúng em đều vỡ òa niềm tự hào. Tự hào vì những nỗ lực thầm lặng của bản thân đã được ghi nhận, và hơn hết là niềm hãnh diện khi được cống hiến thành tích cho đất nước ở những cương vị khác nhau.

Người hâm mộ vốn quen với hình ảnh các bạn trong màu áo đấu mạnh mẽ, "chiến" hết mình. Cả đội đã mất bao lâu để chuẩn bị cho diện mạo áo dài thướt tha ngày hôm nay?

- Lần này, cả đội đã thống nhất với nhau là phải mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với lúc thi đấu. Chúng em chọn tà áo dài truyền thống để tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng của phụ nữ Việt, đồng thời cũng để hòa nhịp với tinh thần tôn vinh giá trị Việt mà WeChoice Awards năm nay hướng đến.

Từ những game thủ đến Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng, các bạn nghĩ điều gì ở hành trình của mình đã thực sự chạm đến trái tim khán giả đại chúng?

- Có lẽ chính sự tự nhiên và tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo là điều đã kết nối chúng em với khán giả. Qua hành trình lọt vào Top 10 này, đội tuyển muốn lan tỏa niềm đam mê Esports, đặc biệt là tới các bạn nữ. Chúng em muốn nhắn nhủ rằng: Nếu có đam mê, các bạn hãy cứ mạnh dạn dấn thân và thử sức trên con đường mình chọn, bất kể định kiến.

Nếu chọn một từ để mô tả tinh thần của đội tuyển tại đêm Gala vinh danh này, đó sẽ là từ gì?

- Đó là từ "Đã". Thực sự rất "đã" và vinh dự. Được đứng ở đây, đại diện cho cộng đồng Liên Quân Mobile và nhà phát hành, chúng em muốn chứng minh một điều: Chơi game không xấu. Nếu chơi đúng cách, chơi giỏi và có trách nhiệm, game thủ hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị tích cực và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.

Trong danh sách Top 10 đề cử năm nay, nhân vật hoặc câu chuyện nào khiến các bạn cảm thấy ngưỡng mộ nhất?

- Thật khó để chọn lựa vì mỗi câu chuyện tại WeChoice đều mang một sứ mệnh làm đẹp cho đời. Đối với em và toàn đội, mọi đề cử trong Top 10 đều là nguồn cảm hứng lớn, là tấm gương sáng để đội tuyển nhìn vào và nỗ lực phát triển bản thân hơn nữa trong tương lai.

Khoảnh khắc tên đội tuyển được xướng lên, suy nghĩ nào đã xuất hiện đầu tiên trong đầu các bạn?

- Suy nghĩ đầu tiên bật ra chính là: "Mọi nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng". Tất cả những khó khăn, mồ hôi và cả nước mắt mà chúng em bỏ ra suốt thời gian qua đều trở nên vô giá trong giây phút ấy. Cả đội thực sự biết ơn tất cả mọi người đã luôn tin yêu và ủng hộ đội tuyển suốt hành trình dài vừa qua.

Chiếc cúp WeChoice Awards danh giá này sẽ được đặt ở đâu trong phòng truyền thống của đội?

- Chiếc cúp truyền cảm hứng này chắc chắn sẽ được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong phòng truyền thống, ngay cạnh tấm HCV SEA Games. Hai biểu tượng này sẽ song hành, luôn nhắc nhở chúng em rằng không được ngủ quên trên chiến thắng, mà phải tiếp tục cố gắng cho nhiều danh hiệu lớn hơn nữa.

Việc một đội tuyển nữ Esports lọt vào Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng có ý nghĩa thế nào trong việc thay đổi định kiến "con gái chơi game" tại Việt Nam?

- Tấm huy chương vàng và việc được vinh danh tại WeChoice Awards chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất, đanh thép nhất cho những định kiến cũ kỹ. Chúng em hy vọng thành tích này sẽ là động lực lớn để các bạn nữ dám theo đuổi ước mơ. Chúng em cũng muốn khẳng định: Những gì nam giới làm được, phái nữ cũng hoàn toàn có thể làm tốt.

Sau danh hiệu này, áp lực ở các giải đấu quốc tế sắp tới sẽ lớn hơn, hay đây sẽ là đòn bẩy để các bạn thi đấu thăng hoa hơn?

- Sự vinh danh này mang đến cả áp lực lẫn động lực. Áp lực là phải giữ vững phong độ để xứng đáng với sự tin yêu của khán giả, nhưng chính điều đó lại thôi thúc chúng em phải nỗ lực gấp bội mỗi ngày. Chúng em sẽ biến áp lực thành sức mạnh để không phụ lòng người hâm mộ nước nhà.

Một lời nhắn gửi ngắn gọn nhất đến những cô gái trẻ đang ấp ủ giấc mơ game thủ chuyên nghiệp nhưng còn ngần ngại định kiến?

- Thông điệp ngắn gọn nhất chúng em muốn gửi gắm là: "Hãy thử sức". Bởi nếu ngày đó chúng em không dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức, chắc chắn sẽ không có đội tuyển nữ Liên Quân Việt Nam đứng trên bục vinh quang ngày hôm nay.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.




