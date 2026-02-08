Maris - tuyển thủ Esports khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện tại WeChoice Awards 2025

Tại lễ trao giải WeChoice Awards 2025 vừa diễn ra, bên cạnh sự đổ bộ của hàng loạt ngôi sao giải trí đình đám, sự xuất hiện của các tuyển thủ Esports cũng nhận được sự quan tâm cực lớn từ cộng đồng mạng. Trong số đó, tâm điểm của mọi ánh nhìn bất ngờ đổ dồn về phía Maris - người đi đường giữa tài năng của Liên Quân Mobile Việt Nam.

Maris chính là đề cử tại hạng mục Young Face cùng câu chuyện về hành trình không ngừng nỗ lực để chạm đến thành công, đã được lan tỏa mạnh mẽ và trở thành người truyền cảm hứng cho rất nhiều người trẻ đam mê Thể thao điện tử tại Việt Nam.

Maris xuất hiện trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025

Tại đêm Gala, khác hẳn với hình ảnh năng động, thoải mái thường thấy trong những bộ đồng phục thi đấu hay áo phông đời thường, Maris bước lên sân khấu WeChoice Awards với một diện mạo "lột xác" hoàn toàn. Chàng tuyển thủ sinh năm 2002 chọn cho mình phong cách "sơ vin đóng thùng" chỉn chu. Sự thay đổi này ngay lập tức tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, khiến Maris trông trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều so với những lần xuất hiện trên sóng livestream hay tại nhà thi đấu.

Nam game thủ có outfit khác biệt với ngày thường khiến nhiều người bất ngờ

Khoảnh khắc Maris lộ diện và bước trên thảm đỏ, tuyển thủ trẻ đã nhận được rất nhiều tiếng hò reo từ nhiều khán giả và bạn trẻ. Sự hưởng ứng nhiệt liệt từ khán giả tại WeChoice Awards 2025 không chỉ là lời khen ngợi cho vẻ ngoài của Maris mà còn là sự ghi nhận cho vị thế của Esports trong văn hóa đại chúng.

Maris, với phong thái tự tin và giao diện mới lạ lần này, đã chứng minh rằng các tuyển thủ thể thao điện tử ngày nay đang ngày càng hoàn thiện bản thân, biết cách xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và tỏa sáng theo cách riêng mỗi khi bước ra khỏi phòng thi đấu.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai. Gala Vinh danh và Trao giải đã khép lại trọn vẹn hành trình truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025. Thông tin chi tiết về kết quả các hạng mục giải thưởng, truy cập wechoice.vn.

