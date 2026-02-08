Streamer top 2 thế giới tham dự Gala WeChoice Awards 2025

Là gương mặt thân quen với tất cả khán giả của Thể thao điện tử (Esports) Việt Nam, BLV Hoàng Luân cũng là một khách mời quen thuộc với WeChoice Awards. Nam BLV rất yêu thích chương trình và đã tham dự nhiều mùa Gala WeChoice.

Nhưng năm nay, sự xuất hiện của BLV Hoàng Luân tại thảm đỏ Gala WeChoice Awards 2025 mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt so với những năm trước đây. Không chỉ dừng lại ở danh xưng "Pelu" quen thuộc của cộng đồng game thủ Việt hay một BLV Esports, anh đến với sự kiện năm nay với tư cách là một trong những nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất.

BLV Hoàng Luân trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025

Theo báo cáo mới nhất từ Streams Charts về thị trường YouTube Gaming năm 2025, Hoàng Luân đã tạo nên một cơn địa chấn khi cán đích ở vị trí thứ 2 thế giới về lượng người xem cùng lúc đỉnh điểm (Peak Viewers) trong năm 2025. Với con số kỷ lục 420.204 người xem trực tuyến cùng thời điểm, đại diện của Việt Nam đã vượt mặt hàng loạt "gã khổng lồ" quốc tế như Ninja, Typical Gamer hay các VTuber đình đám Nhật Bản.

Thời điểm tháng 11/2025, Hoàng Luân là streamer có lượng người xem cao nhất thế giới tại một thời điểm (Ảnh: Streams Charts)

Trên bảng xếp hạng này, anh chỉ chịu đứng sau "ông hoàng YouTube" IShowSpeed, người đạt mốc 487.734 người xem. Dù đây là co-stream, nhưng con số này cũng chỉ ra nam BLV có sức hút cực lớn với khán giả Esports bởi chất giọng nội lực, tư duy phân tích và tính giải trí trong những luồng phát trực tiếp của mình.

BLV Hoàng Luân đã đồng hành cùng nhiều mùa WeChoice Awards

Sự thăng hoa của Hoàng Luân trong năm qua được cộng hưởng mạnh mẽ từ sức nóng của giải vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2025. Trong vai trò co-streamer, kênh YouTube của anh đã trở thành "thánh địa" cho người hâm mộ mỗi khi T1 thi đấu. Sức hút từ "cỗ máy hút view" T1 kết hợp với phong cách bình luận đặc trưng của Hoàng Luân đã tạo ra những con số không tưởng. Điển hình là trận chung kết CKTG giữa T1 và KT Rolster - sự kiện đạt 6,7 triệu người xem toàn cầu - đã giúp kênh của anh thu về tổng cộng 4 triệu lượt xem.

Hiện tại, nam BLV vẫn tiếp tục cháy lửa nghề khi co-stream nhiều giải đấu LMHT: LCK, LCP, LPL... trên các nền tảng khác nhau.