BLV Hoàng Luân thẳng thắn về sức mạnh của LCK, ngầm hé lộ tin quan trọng về VCS

Trong kỳ CKTG 2023 vừa qua, Riot đã cho phép một số kênh tại Việt Nam được phép co-stream giải đấu. Và trong số đó, kênh stream của BLV Hoàng Luân thậm chí còn có lượt view cao hơn rất nhiều kênh stream của các KOL, streamer hay BLV danh tiếng khác trong làng LMHT. Điều này đến từ những bình luận chuyên môn cao, nhiệt huyết và danh tiếng của nam BLV có thâm niên lâu năm bậc nhất làng LMHT Việt.

BLV Hoàng Luân có lượt view cực cao trong các buổi co-stream tại CKTG 2023

Và mới đây, sau khi CKTG 2023 đã kết thúc và làng LMHT bắt đầu bước vào kỳ chuyển nhượng, nam BLV danh tiếng của VCS cũng đã có những chia sẻ, nhận định về giải đấu vừa qua, thành tích của T1 cũng như những dự đoán về tương lai sắp tới của các khu vực như LCK hay VCS.

Anh có đánh giá như thế nào về kỳ CKTG 2023 năm nay, cụ thể là tương quan sức mạnh của LPL và LCK, khi T1 vô địch nhưng trên thực tế thì 3/4 đội LCK đã bị loại, bao gồm cả Gen.G?

- Kết quả của CKTG 2023 chỉ thể hiện là T1 vượt trội hơn so với LPL, còn về LCK thì với những thất bại của GEN và kt thì chưa thể nói LCK là khu vực mạnh hơn.

"T1 vượt trội hơn LPL, nhưng LCK thì không"

Có nhiều ý kiến cho rằng trận chung kết 3-0 là khá "nhạt". Theo anh, có phải do WBG đã dồn hết lực để thắng BLG, yếu tố out trình hay còn có thêm lí do nào khác khiến họ không có cơ hội nào trước T1 trong cả 3 ván?

- Kết quả của trận chung kết thể hiện rõ khoảng cách giữa 2 đội, gần như không có gì để phân tích thêm về trận đấu này.

Theo anh, T1 năm nay đã đạt đỉnh cao nhất, liệu có khả năng nào T1 sẽ có thể lặp lại thành tích của năm 2016 - 2017 là bảo vệ được chức vô địch hay không?

- Nếu như T1 có thể bảo toàn đội hình này thì không chỉ bảo vệ chức vô địch thế giới, hoàn thành Grand Slam cũng hoàn toàn nằm trong khả năng của họ.

"T1 hiện tại hoàn toàn đủ khả năng giành Grand Slam danh hiệu"

Nói một chút về VCS, năm sau VCS sẽ có rất nhiều sự thay đổi, anh có thể đưa ra một số dự đoán, kiểu như GAM có thể tiếp tục duy trì phong độ cao hay TW sẽ có thể soán ngôi?

Theo dự kiến thì TW sẽ không có sự thay đổi lớn nào, đây chắc chắn sẽ là đội cạnh tranh ngôi vô địch. Còn về phần GAM thì cần xem đội hình của họ ra sao, nhưng nếu vẫn giữ bộ khung Kiaya - Levi - Kati thì GAM vẫn sẽ là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

GAM vừa chia tay Slayder trong bối cảnh VCS cũng không có quá nhiều Xạ Thủ thực sự giỏi, liệu có trường hợp nào GAM sẽ tìm đến các ngoại binh hay không?

Không. Thứ nhất, định hướng của GAM là đội đại diện cho sức mạnh của LMHT Việt Nam, họ không có kế hoạch sử dụng ngoại binh. Thứ hai, rào cản khiến VCS khó có ngoại binh chất lượng vẫn chưa được tháo dỡ.

Theo anh, năm nay là năm đầu tiên VCS được Riot chính thức tiếp quản và quản lý trực tiếp, anh đánh giá như thế nào về năm 2023 của VCS, tại giải quốc nội lẫn đấu trường quốc tế?

Về thành tích quốc tế, chúng ta có một năm thành công khi kết thúc CKTG với cảm giác tích cực. Về giải quốc nội thì việc ổn định nhà thi đấu mới là một thành công của Riot, hi vọng rằng qua năm tiếp theo chúng ta sẽ hướng tới việc khán giả có thể trực tiếp theo dõi các trận đấu VCS.

"Hy vọng qua năm khán giả VCS có thể theo dõi trực tiếp các trận đấu tại nhà thi đấu"

Có thể có cơ hội nào VCS sẽ tiến xa hơn, như vào top 8 trong tương lai hay không? và điều kiện là gì?

Thể thức Thuỵ Sỹ kèm bốc thăm có vẻ vẫn cho phép yếu tố may mắn tác động đến thành tích của đội, tuy nhiên với thực lực hiện tại của VCS thì kể cả may mắn cũng chưa thể vào top 8 trong tương lại gần.

Xin cảm ơn BLV Hoàng Luân vì những chia sẻ của anh

Qua những chia sẻ của BLV Hoàng Luân, có thể thấy, T1 hiện tại đang đi đúng hướng với một đội hình đủ mạnh để cạnh tranh tại mọi giải đấu nào. Còn về phần VCS, mùa giải 2024 chắc chắn vẫn sẽ mang đến nhiều bất ngờ. Và rất có thể, sau nhiều năm, khán giả VCS sẽ lại có thể được đến nhà thi đấu và theo dõi các trận đấu trực tiếp cũng như đắm mình trong không khí cuồng nhiệt của các trận đấu VCS như xưa.