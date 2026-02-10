Cạn sạch tình nghĩa: Sau David Beckham-Victoria, 3 em ruột cũng bị Brooklyn xoá hình xăm, Harper tưởng được cưng cũng bị phũ phàng

Brooklyn Beckham mới đây bị bắt gặp rời khỏi một bữa tiệc với nụ cười rạng rỡ, nhưng những hình ảnh chụp cận lại khiến công chúng không khỏi xôn xao: các hình xăm từng được cho là lời bày tỏ tình yêu dành cho ba người em ruột Romeo, Cruz và Harper dường như đã biến mất hoàn toàn.

Theo ghi nhận, chỉ sáu ngày trước, trong một video nấu ăn do chính Brooklyn đăng tải trên mạng xã hội, tên của Romeo, Cruz và Harper vẫn còn hiện rõ trên các ngón tay anh. Thế nhưng trong những bức ảnh mới nhất, những dòng chữ quen thuộc ấy đã được xăm che bằng các họa tiết khác, không còn dấu vết.

Đáng nói, em gái út Harper Seven Beckham những tưởng là người nằm ngoài cuộc mâu thuẫn gia đình, vẫn được anh cả yêu thương hết mực. Nhưng hình xăm tên của cô bé cũng bị anh cả xoá sổ cùng với hai người em khác là Romeo và Cruz, không có ngoại lệ nào cả.

Brooklyn Beckham trong một đêm vui chơi thâu đêm suốt sáng (Nguồn: BackGrid)

Đáng chú ý, trên cùng bàn tay, Brooklyn vẫn giữ nguyên hình xăm tên vợ Nicola Peltz với cỡ chữ lớn, uốn lượn nổi bật - tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa "hiện tại" và "quá khứ".

Không chỉ dừng lại ở đó, Brooklyn gần đây còn bị phát hiện quấn một miếng băng màu hồng quanh khuỷu tay. Đây được cho là vị trí anh từng xăm năm sinh của ba người em, làm dấy lên nghi vấn anh đang tiếp tục quá trình xoá bỏ những dấu ấn gắn liền với gia đình ruột thịt.

Brooklyn Beckham với hình xăm tên các em ruột trên ngón tay

Nay tên của các em ruột đã bị che đi (Nguồn: BackGrid)

Trước đó, Brooklyn cũng đã khiến dư luận chú ý khi bỏ theo dõi cả Romeo và Cruz trên Instagram từ tháng 7 năm ngoái. Anh từng thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân không còn mong muốn hoà giải, cho rằng gia đình đã rò rỉ những câu chuyện tiêu cực về anh và Nicola ra truyền thông. Brooklyn còn "tố" bố mẹ đã cử 2 em trai Cruz và Romeo "tấn công" mình trên MXH gây ra làn sóng tranh cãi.

Trước khi xoá hình xăm tên của ba người em ruột Romeo, Cruz, Harper, Brooklyn gần đây cũng xoá đi chữ "Dad" tri ân bố - David Beckham, và xăm đè lên hình xăm tri ân mẹ - Victoria vào năm ngoái.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ về việc Brooklyn che hình xăm tri ân cha - David Beckham: "Có quá nhiều tổn thương và đau đớn. Với Brooklyn, việc giữ lại những hình xăm mang ý nghĩa như vậy không còn xuất phát từ sự chân thành nữa".

Gia đình Beckham rạn nứt khó vãn hồi (Nguồn: Splash)

Dù vậy, Brooklyn - cậu cả với biệt danh "Buster" do chính David Beckham đặt - vẫn giữ lại dòng chữ "Love you Bust" trên cánh tay, dù đã phai màu theo thời gian. Trong khi đó, hình xăm từng dành riêng cho mẹ Victoria Beckham trên ngực anh cũng đã được xăm đè lên từ trước. Chuỗi động thái âm thầm nhưng dứt khoát này tiếp tục phản ánh mối quan hệ căng thẳng kéo dài trong gia đình Beckham, đặc biệt là sự rạn nứt sâu sắc giữa Brooklyn với bố mẹ và các em - một vết nứt dường như vẫn chưa có dấu hiệu lành lại.