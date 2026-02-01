Thành Chung cặm cụi gói bánh chưng trong biệt thự trước ngày ông Công ông Táo

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi không khí đón xuân bắt đầu tràn ngập khắp phố phường, trung vệ Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội) cũng tạm gác lại giày đinh để trở về với vai trò "người đàn ông của gia đình". Mới đây, hình ảnh nam cầu thủ cặm cụi ngồi gói bánh chưng ngay giữa phòng khách căn nhà mới đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Trong những khung hình được chia sẻ, Thành Chung diện trang phục giản dị, ngồi bệt trên tấm chiếu, tỉ mỉ lau từng chiếc lá dong và thực hiện các công đoạn gói bánh. Dù là một cầu thủ chuyên nghiệp bận rộn với lịch tập luyện dày đặc, anh vẫn tỏ ra khá thuần thục với những nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

Dòng chú thích hài hước: "Vợ giao cho việc trông nồi bánh chưng" cùng gương mặt rạng rỡ của nam cầu thủ khi cầm trên tay thành quả là những chiếc bánh chưng xanh mướt, vuông vức khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá để anh tái tạo năng lượng bên những người thân yêu trước khi bước vào những thử thách mới của mùa giải.

Thành Chung gói bánh chưng cùng gia đình (Video: FBNV)

Tổ ấm viên mãn trong căn biệt thự mới

Không gian nơi Thành Chung gói bánh cũng vô cùng ấn tượng. Được biết, gia đình nam trung vệ vừa hoàn thiện và chuyển về sinh sống tại một căn biệt thự sang trọng với phong cách kiến trúc hiện đại, nội thất tinh tế.

Thành Chung có gia đình hạnh phúc

Kể từ khi kết hôn với bà xã Ngô Tố Uyên và đón thiên thần nhỏ - bé Leo, sự nghiệp của Thành Chung ngày càng thăng hoa. Anh không chỉ là "lá chắn thép" đáng tin cậy trên sân bóng mà còn được biết đến là người chồng, người cha mẫu mực. Việc sở hữu khối tài sản đáng mơ ước ở độ tuổi còn rất trẻ là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cầu thủ quê Tuyên Quang.

Ảnh: FBNV