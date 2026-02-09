Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch Hà Nội FC có cùng phản ứng khi được chúc "đón thêm thành viên"

Đời sống gia đình của Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội - doanh nhân Đỗ Vinh Quang bên bà xã Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thời gian gần đây liên tục trở thành tâm điểm trên MXH. Nhân dịp sinh nhật tuổi 31 của chồng, Đỗ Mỹ Linh đã đăng tải lời chúc ngọt ngào, giản dị nhưng đủ khiến cộng đồng mạng "tan chảy". Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận chúc mừng từ bạn bè, người quen.

Đáng chú ý, giữa vô số lời chúc, có một bình luận gửi gắm lời chúc cặp đôi sớm đón thêm thành viên mới trong năm nay. Thay vì né tránh, cả Đỗ Vinh Quang lẫn Đỗ Mỹ Linh đều cùng thả tim phản hồi. Chính động thái đồng điệu này lập tức làm dấy lên nhiều bàn luận.

Bởi lẽ, trước đó Đỗ Mỹ Linh đã không ít lần vướng tin đồn đang mang thai con thứ hai khi xuất hiện với trang phục rộng, ưu tiên đồ thoải mái và hạn chế chia sẻ hình ảnh cận vóc dáng. Việc cả hai vợ chồng cùng "thả tim" lời chúc đón thêm thành viên khiến cư dân mạng càng thêm xôn xao, cho rằng đây có thể là một dấu hiệu ngầm đầy ý nghĩa.

Dù thực hư ra sao, không thể phủ nhận rằng sau khi kết hôn, thiếu gia Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn được ngưỡng mộ bởi hình ảnh gia đình êm ấm, kín tiếng nhưng ngập tràn sự ủng hộ dành cho nhau. Và chỉ một phản ứng nhỏ trên mạng xã hội cũng đủ khiến câu chuyện của cặp đôi trở thành tâm điểm chú ý.