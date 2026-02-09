Không nhận ra Châu Tuyết Vân ở WeChoice Awards: Visual "bùng nổ" khoe trọn vòng eo con kiến, "outfit chặt chém" giữa rừng sao Vbiz

Không còn là hình ảnh "cô gái vàng" mạnh mẽ trong bộ võ phục Taekwondo quen thuộc, Châu Tuyết Vân vừa khiến cộng đồng mạng một phen "dậy sóng" khi xuất hiện với diện mạo cực kỳ lộng lẫy và đầy tính nghệ thuật tại sự kiện WeChoice Awards 2025 ngày 7/2 tại TP.HCM.

Nữ vận động viên sinh năm 1990 thu hút mọi ánh nhìn trong bộ trang phục được thiết kế vô cùng cầu kỳ và phá cách. Theo chia sẻ của chính chủ trên trang cá nhân, bộ outfit này lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian nổi tiếng "Đám cưới chuột" và dòng tranh Đông Hồ, những biểu tượng văn hóa đậm chất Việt Nam.

Châu Tuyết Vân nổi bần bật tại thảm đỏ WeChoice Awards 2025

Nữ VĐV khoe trọn vóc dáng nuột nà, khoẻ khoắn

Việc khéo léo lồng ghép các yếu tố truyền thống vào thiết kế hiện đại không chỉ giúp Châu Tuyết Vân tôn lên vóc dáng thanh mảnh, săn chắc mà còn thể hiện được gu thẩm mỹ tinh tế, đậm tinh thần dân tộc.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Châu Tuyết Vân khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi gương mặt thanh tú cùng thần thái chuẩn "ngôi sao". Điểm nhấn nằm ở đôi mắt được trang điểm sắc sảo, kết hợp cùng các chi tiết đính đá lấp lánh, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. Những đường cắt xẻ táo bạo giúp cô khoe khéo vòng eo "con kiến".

Nhan sắc và outfit sáng khiến tất cả phải chú ý của Châu Tuyết Vân (Ảnh: Dinh Hai/FBNV)

Đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy trên thảm đỏ là một sự nghiệp thể thao lẫy lừng khiến bất cứ ai cũng phải ngả mũ của Châu Tuyết Vân với 8 HCV SEA Games liên tiếp và sở hữu tới 6 chức vô địch thế giới.

Không dừng lại ở sàn đấu, Châu Tuyết Vân còn chứng minh sự đa năng khi "lấn sân" sang lĩnh vực giải trí. Việc tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 2 đã giúp cô bộc lộ thêm nhiều tài năng tiềm ẩn, từ vũ đạo đến khả năng làm chủ sân khấu, thu về lượng fan hùng hậu từ giới trẻ.