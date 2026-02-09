Không thể rời mắt khi Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển lần đầu diễn sân khấu, xinh yêu quá mức, khí chất chuẩn "con nhà nòi"

Mới chỉ hơn 2 tuổi nhưng Lisa - con gái út của cặp đôi "kiện tướng dancesport" Khánh Thi - Phan Hiển đã có màn debut sân khấu khiến cộng đồng mạng tan chảy. Xuất hiện trong lễ hội Tết của trường, cô bé diện áo dài đỏ nổi bật, gương mặt tròn xoe, đôi mắt to đen láy cùng biểu cảm ngây thơ đúng chuẩn "búp bê sống".

Theo chia sẻ hài hước của Khánh Thi, đây là lần đầu tiên Lisa đứng trên sân khấu. Cô bé đứng sau một chị lớn hơn để "học bài", loay hoay quan sát nhưng cực kỳ đáng yêu. Điều khiến mẹ bỉm thở phào là Lisa không hề khóc nhè, còn tỏ ra khá dạn dĩ so với độ tuổi.

Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển cực xinh yêu trên sân khấu (Ảnh: FBNV)

Không chỉ ngoan - xinh - yêu, Lisa còn cho thấy khả năng cảm nhạc khá rõ. Đến đoạn cuối, khi giai điệu trở nên sôi động, cô bé bất ngờ "quẩy" theo nhạc khiến Khánh Thi phải bật cười thừa nhận: "Đoạn kết mẹ tưởng nghe nhạc DJ con quẩy. Đúng gen di truyền".

Khoảnh khắc Lisa giơ tay theo nhịp, lắc lư đầy bản năng nhanh chóng được dân mạng truyền tay nhau. Nhiều người không khỏi xuýt xoa vì thần thái sân khấu và năng lượng âm nhạc quá rõ nét - đúng chất con nhà nòi của bố mẹ là những vũ công hàng đầu Việt Nam.

Từ visual xinh xắn, biểu cảm tự nhiên đến phản xạ với âm nhạc, Lisa đang chứng minh rằng "gen nghệ thuật" nhà Khánh Thi - Phan Hiển không phải dạng vừa. Màn debut đầu đời tuy nhỏ xinh nhưng đủ khiến netizen tin rằng: cô bé này, tương lai rất có thể sẽ còn làm sân khấu "náo loạn" dài dài.

Visual thiên thần của Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển (Ảnh: FBNV)

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển sở hữu "gen visual" cực đỉnh



