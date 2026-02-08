Kỳ Hân - vợ Mạc Hồng Quân khoe visual phát sáng trên thảm đỏ WeChoice Awards, mẹ 2 con vóc dáng vẫn nuột nà

Đêm Gala WeChoice Awards 2025 vừa diễn ra tối qua (7/2) đã trở thành tâm điểm của truyền thông với sự đổ bộ của dàn sao đình đám. Trong đó, siêu mẫu Kỳ Hân - vợ của tiền đạo Mạc Hồng Quân là một trong những gương mặt chiếm trọn "spotlight" nhờ visual rạng rỡ và lựa chọn trang phục đầy tinh tế.

Kỳ Hân khoe visual sáng bừng tại thảm đỏ WeChoice Awards 2024

Xuất hiện tại sự kiện tôn vinh những giá trị truyền cảm hứng, Kỳ Hân khiến dân tình không khỏi trầm trồ khi chọn cho mình bộ áo dài gấm đen sang trọng. Visual của Kỳ Hân ở thời điểm hiện tại không chỉ dừng lại ở sự trẻ trung mà còn thêm phần mặn mà, đằm thắm và khí chất sang trọng của một người phụ nữ viên mãn. Có thể thấy, việc rời xa sàn catwalk một thời gian để chăm lo cho tổ ấm không hề làm lu mờ đi phong độ của nàng siêu mẫu, mà trái lại, sự trở lại lần này của "mẹ 2 con" Kỳ Hân còn mang đến một sức hút trưởng thành, cuốn hút hơn xưa.

Mẹ hai con nhưng vóc dáng vẫn cực nuột nà

Nhan sắc cực bén của Kỳ Hân

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp người mẫu, Kỳ Hân gây bất ngờ khi quyết định rút lui hoàn toàn khỏi hào quang showbiz để kết hôn với Mạc Hồng Quân vào năm 2016. Cô lùi về làm hậu phương vững chắc cho chồng, tập trung chăm sóc hai con trai (bé Tỏi và bé Dưa) và lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh online để chủ động thời gian.