Đình Bắc đang cảm thấy hạnh phúc tại WeChoice Awards 2025

Sau đêm gala vinh danh WeChoice Awardsd 2026 đầy cảm xúc, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đã có những chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc khi chính thức góp mặt trong danh sách Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng của giải thưởng WeChoice Awards 2025.

Trên trang cá nhân, Đình Bắc hóm hỉnh chia sẻ: "Trời ơi... ngại hết cả Đình Bắc". Đằng sau sự khiêm tốn đó là lời cảm ơn chân thành gửi đến người hâm mộ: "Bắc cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý và bầu chọn cho Bắc ở giải thưởng Nhân vật Truyền cảm hứng ạ!".

Đình Bắc chia sẻ sau khi nhận Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng (Ảnh: CMH)

Tại lễ trao giải vừa diễn ra, Nguyễn Đình Bắc gây bất ngờ khi xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm trong bộ vest đen, khác hẳn với hình ảnh quyết liệt trên sân cỏ. Với những đóng góp và nỗ lực không ngừng nghỉ trong năm qua, chân sút sinh năm 2004 đã nhận được sự bình chọn lớn từ cộng đồng để vinh dự đứng chung sân khấu với những cá nhân, đơn vị có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất Việt Nam.

Việc lọt vào Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025 không chỉ là một danh hiệu cá nhân, mà còn là minh chứng cho sức ảnh hưởng của Đình Bắc đối với giới trẻ. Từ một cầu thủ tiềm năng đối mặt với không ít áp lực, anh đã nỗ lực vươn lên, khẳng định vị thế trong màu áo đội tuyển quốc gia và trở thành biểu tượng cho tinh thần bền bỉ, dám ước mơ của thế hệ Gen Z.

Giải thưởng này được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy tâm lý quan trọng, tiếp thêm động lực để "sao mai" của bóng đá Việt Nam tiếp tục bùng nổ và cống hiến những màn trình diễn ấn tượng hơn nữa trong mùa giải tới.