Đình Bắc diện vest bảnh bao tại WeChoice Awards 2025: Visual càng nhìn càng cuốn khiến fan reo hò hết cỡ

Đêm Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 đã diễn ra vào tối ngày 7/2 với chủ đề Viết tiếp câu chuyện Việt Nam. WeChocie Awards gây bất ngờ lớn với sự xuất hiện của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc - U23 Việt Nam.

Cởi bỏ hình ảnh quen thuộc với quần đùi áo số, Đình Bắc diện vest bảnh bao khoe viusal sáng bừng tại WeChoice Awards. Chiều cao 1m80 càng làm cho chân sút sinh năm 2004 nổi bần bật giữa đám đông.

Visual của Đình Bắc trên thảm đỏ (Video: Đi Soi Sao Đi)

Đình Bắc diện vest cực bảnh bao

Đình Bắc nhận giải Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng

Màn tái hiện pha ăn mừng của Đình Bắc trên sân khấu WeChoice Awards 2025

Không phải sao hạng A trong giới giải trí nhưng Đình Bắc vẫn có sức hút riêng và được người hâm mộ chào đón khi xuất hiện. Vừa xuất hiện, cầu thủ U23 Việt Nam đã khiến dân tình reo hò, thích thú.

Người hâm mộ hò hét không ngừng khi cầu thủ Đình Bắc vừa bước xuống xe tiến vào thảm đỏ gala WeChoice (Video: Di Anh)

Trong năm 2025, Đình Bắc cùng U23 Việt Nam đã viết nên một câu chuyện truyền cảm hứng cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường quốc tế. Sự xuất sắc cùng những danh hiệu vô tiền khoáng hậu giúp Đình Bắc trở thành một trong những Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChocie Awards 2025.