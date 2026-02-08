BLV Tạ Biên Cương làm thơ tại WeChoice Awards: "Khoảnh khắc tạc vào núi sông" của Đình Bắc sống lại đầy kiêu hãnh

Trong không gian đầy cảm hứng của lễ trao giải WeChoice Awards diễn ra tối ngày 7/2 tại TP.HCM, một trong những giây phút gây bùng nổ nhất chính là màn tái hiện bàn thắng lịch sử của cầu thủ Đình Bắc tại đấu trường U23 châu Á. Qua giọng bình luận đầy nhiệt huyết của BLV Tạ Biên Cương, cả khán phòng như được sống lại những giây phút nghẹt thở trên sân cỏ trong trận tranh HCĐ giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Ở trận đấu của U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tại U23 châu Á 2026 ngày 24/1, U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng bên ngoài vòng cấm. Đình Bắc thực hiện pha cứa lòng chân phải hiểm hóc tung lưới U23 Hàn Quốc, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng áo đỏ. Pha ghi bàn từ chấm đá phạt của chân sút quê Nghệ An được ví như cầu vồng giữa sa mạc. Và một lần nữa người hâm mộ lại được sống lại khoảnh khắc đầy tự hào đó tại sân khấu của WeChocie Awards 2025.

BLV Tạ Biên Cương như làm thơ trên sân khấu WeChoice Awards

Đình Bắc tái hiện bàn thắng

Với giọng bình luận ngẫu hứng, đầy cảm xúc, BLV Tạ Biên Cương như thồn thêm chất thơ vào bàn thắng của Đình Bắc trên sân khấu.

"Như vậy là chúng ta được hưởng một quả đá phạt ở vị trí tương đối thuận lợi. Cho đến lúc này, chúng ta vẫn chưa có bàn thắng nào từ những quả đá phạt trực tiếp. Người đứng trước quả đá phạt lúc này chính là Đình Bắc - niềm hy vọng của Việt Nam. Đó là một khoảnh khắc rất tập trung của Đình Bắc; anh nhìn vào trái bóng, còn khán giả thì đổ dồn ánh mắt về phía anh. Những trái tim như đang ngừng đập để chờ đợi khoảnh khắc lịch sử. Đình Bắc đang lấy đà, anh bước lên và thực hiện cú sút. VÀO! Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời!. Đình Bắc đã ghi bàn rồi quý vị ơi! Anh đã ghi bàn và mang về cho chúng ta một chiến thắng lịch sử. Một khoảnh khắc tạc vào núi sông, một khoảnh khắc không thể nào quên", BLV Tạ Biên Cương bình luận về pha sút phạt của Đình Bắc trên sân khấu WeChoice Wards 2025.

Màn biểu diễn Thắng đời 1-0 với sự xuấtb hiện của Đình Bắc và BLV Tạ Biên Cương (Video: NXH)

Trong năm 2025, Đình Bắc cùng U23 Việt Nam đã mang về hàng loạt những chiến thắng lịch sử. Từng dòng người đi bão, mạng xã hội bùng nổ chính là mình chứng sự rạo rực, bùng nổ của người hâm mộ Việt Nam. Cùng với đó, giọng bình luận hóm hỉnh của BLV Tạ Biên Cương càng làm cho những pha ghi bàn dâng trào cảm xúc hơn.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai. Gala Vinh danh và Trao giải đã khép lại trọn vẹn hành trình truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025. Thông tin chi tiết về kết quả các hạng mục giải thưởng, truy cập wechoice.vn.



