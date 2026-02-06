Cầu thủ Đình Bắc, BLV Tạ Biên Cương sắp đổ bộ WeChoice Awards 2025

Chỉ còn 1 ngày nữa, Gala WeChoice Awards 2025 sẽ chính thức diễn ra, khép lại một mùa bình chọn sôi động với loạt câu chuyện truyền cảm hứng lan tỏa mạnh mẽ suốt thời gian qua.

WeChoice Awards 2025 hứa hẹn sẽ có sự xuất hiện của những gương mặt nổi bật của thể thao Việt Nam. Trong đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với loạt thành tích cá nhân và tập thể ấn tượng cùng U23 Việt Nam sẽ xuất hiện. Đình Bắc đã có năm 2025 rực rỡ với loạt danh hiệu từ vô địch U23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games đến những khoảnh khắc ấn tượng nức lòng người hâm mộ ở U23 châu Á 2026.

Cầu thủ Đình Bắc xác nhận tham dự WeChoice Awards 2025

Đình Bắc là một trong những nhân vật trong hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng. Đúng 12h ngày 6/2/2026, cổng bình chọn tại WeChoice Awards 2025 đã chính thức đóng lại. Các đề cử chiến thắng sẽ được công bố trong đêm Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 diễn ra vào ngày 7/2/2026 tại Trung tâm triển lãm SECC (phường Tân Mỹ, TP.HCM). Cập nhật lượng vote tại thời điểm đóng cổng bình chọn của hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng.

Hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng

Ngoài ra, BLV Tạ Biên Cương - gương mặt quen thuộc trên sóng bình luận với những câu nói đầy cảm xúc và chất thơ cũng sẽ đổ bộ Gala WeChoice Awards 2025. Những câu nói của anh không chỉ vang lên ở các trận cầu lịch sử, mà còn trở thành một phần ký ức thanh xuân của hàng triệu người hâm mộ. Trong suốt gần hai thập kỷ, BLV Biên Cương đã gắn bó với hầu hết các trận đấu quan trọng của bóng đá Việt Nam từ chức vô địch AFF Cup 2008, kỳ tích U23 châu Á 2018, đến AFF Cup 2018, SEA Games và gần nhất là U23 châu Á 2026.

BLV Tạ Biên Cương sẽ tham dự WeChoice Awards 2025