Ảnh chất lượng thấp bóc trần nhan sắc của thủ môn Cao Văn Bình vừa gây sốt ở U23 Việt Nam

Trong làng bóng đá Việt Nam hiện nay, Cao Văn Bình nổi lên như một biểu tượng mới của thế hệ cầu thủ Gen Z: tài năng, triển vọng và sở hữu "visual" thu hút mọi ánh nhìn. Dù xuất hiện trong những khung hình thiếu sáng hay những tấm ảnh tự sướng với "chất lượng thấp", visual của Cao Văn Bình vẫn luôn ở mức "chất lượng cao". Gương mặt góc cạnh cùng sống mũi cao thanh tú của thủ thành gốc Nghệ An vẫn vô cùng nổi bật.

Người hâm mộ vẫn thường đùa vui rằng: "Ảnh có thể mờ, nhưng vẻ điển trai của Bình thì luôn sắc nét". Với chiều cao lý tưởng và thần thái điềm tĩnh, Cao Văn Bình không chỉ là "người nhện" vững chắc trên sân mà còn trở thành gương mặt thu hút lượng fan lớn nhờ ngoại hình sáng giá, được đánh giá là một trong những visual ấn tượng nhất của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam hiện nay.

Visual cực đỉnh của thủ môn U23 Việt Nam

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng trên sân cỏ là một ý chí thép được tôi luyện từ gian khó.

Khi chia sẻ về lựa chọn sự nghiệp, thủ thành gốc Nghệ An không ngần ngại nhắc về xuất thân của mình bằng một sự chân thành hiếm thấy. Bình tâm sự: "Nếu không theo nghiệp quần đùi áo số, không đứng trong khung gỗ, có lẽ giờ này em đã đi xuất khẩu lao động rồi". Câu nói có phần "ngược đời" so với vẻ ngoài lãng tử ấy thực chất là lát cắt phản ánh chân thực nghị lực của một cầu thủ trẻ lớn lên từ vùng quê nghèo. Với Cao Văn Bình, bóng đá không chỉ là đam mê thuần túy, mà còn là cánh cửa để thay đổi số phận, là con đường để một người con xứ Nghệ vươn mình ra biển lớn.

Dù sớm được hít thở bầu không khí ở các sân chơi lớn như U23 Châu Á hay SEA Games, Cao Văn Bình vẫn giữ được sự điềm tĩnh và thái độ cầu thị. aVBước sang giai đoạn mới của sự nghiệp, Cao Văn Bình đang cho thấy sự tập trung tuyệt đối để khẳng định vị trí trong đội hình của đội bóng xứ Nghệ. Khi được hỏi về mục tiêu cho năm 2026, chàng thủ môn trẻ khẳng định mục tiêu số một là sự cống hiến cho CLB chủ quản: "Em sẽ tập luyện thật tốt và đóng góp nhiều hơn cho thành tích của CLB SLNA".

Văn Bình đặt mục tiêu năm 2026 cùng CLB thi đấu thật tốt

Ảnh: FBNV