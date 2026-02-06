Mỉa mai làm sao khi xem loạt hình xăm Brooklyn Beckham tri ân bố mẹ và các em ruột, nay xoá đi phũ phàng giữa drama

Gia đình Beckham từ lâu nổi tiếng với niềm đam mê hình xăm. David Beckham và các con trai Brooklyn, Romeo, Cruz đều xem mực xăm như cách lưu giữ ký ức, tình thân và những cột mốc quan trọng trong đời. Với riêng Brooklyn Beckham, cơ thể anh gần như là một "bản đồ cảm xúc" - nơi ghi dấu tình yêu dành cho vợ, cha mẹ, anh chị em ruột và gia đình bên vợ.

Thế nhưng, khi mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, chính những hình xăm từng mang ý nghĩa thiêng liêng ấy lại trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt sau khi anh bị phát hiện che phủ hình xăm tri ân cha ruột David Beckham.

Brooklyn, hiện sở hữu hàng trăm hình xăm lớn nhỏ. Tuy nhiên, "gia đình" - chủ đề từng chiếm phần lớn diện tích trên cơ thể anh - giờ đây lại trở thành câu chuyện nhạy cảm nhất, trong bối cảnh anh công khai tuyên bố không muốn hòa giải với cha mẹ và các anh chị em.

Khi hình xăm tri ân cha mẹ lần lượt biến mất

Đỉnh điểm của mâu thuẫn nổ ra vào tháng 1/2026, khi Brooklyn đăng tải tuyên bố dài trên mạng xã hội, cáo buộc cha mẹ kiểm soát cuộc sống, can thiệp vào hôn nhân và làm rò rỉ thông tin tiêu cực về anh cùng vợ Nicola Peltz. Anh khẳng định rõ ràng: "Tôi không muốn hòa giải với gia đình".

Không lâu sau tuyên bố này, Brooklyn bị phát hiện đã che phủ hình xăm mỏ neo lớn trên cánh tay phải - hình xăm từng có chữ "Dad" chạy ngang và dòng chữ "Love you Bust" bên dưới. "Bust" hay "Buster" là biệt danh David Beckham gọi con trai đầu lòng từ khi chào đời.

Loạt hình xăm liên quan đến gia đình trên cơ thể của Brooklyn

Những hình ảnh mới cho thấy chữ "Dad" đã bị thay thế bằng ba hình dạng trừu tượng, khó nhận diện, dù phần còn lại của hình xăm vẫn được giữ. Động thái này gây sốc không kém việc Brooklyn từng che phủ hình xăm "Mama's boy" trên ngực - lời tri ân dành cho mẹ Victoria Beckham - vào năm ngoái.

Việc cả hai hình xăm lớn dành cho cha mẹ đều bị xóa hoặc che phủ khiến dư luận đặt câu hỏi: liệu Brooklyn có tiếp tục "xóa sổ" những hình xăm gia đình khác khi mối quan hệ đã chạm đáy?

Những dấu ấn Beckham vẫn còn… nhưng liệu được giữ bao lâu?

Dù hai hình xăm tri ân quan trọng nhất đã biến mất, Brooklyn hiện vẫn giữ rất nhiều hình xăm gắn với gia đình Beckham.

Anh có chữ "Buster" xăm gần rốn, chữ "1975" - năm sinh của David Beckham - trên ngón tay cái, thiên thần Cupid trên bụng và hình đại bàng trên tay, tất cả đều lấy cảm hứng trực tiếp từ hình xăm của cha. Brooklyn cũng từng xăm chữ "seven" - ám chỉ số áo huyền thoại của David trên sân cỏ.

Ngoài ra, anh còn xăm chữ cái đầu của gia đình Beckham, ngày sinh của các em Romeo, Cruz và Harper, cùng nhiều hình xăm lớn mang tính biểu tượng như la bàn "Brothers in Arms" hay vũ công ba lê tri ân em gái út Harper.

Với mẹ Victoria, ngoài hình xăm "Mama's boy" đã bị che phủ, Brooklyn vẫn còn hình trái tim kèm chữ "MUM" và thanh kiếm lớn mang dòng chữ "I will always love" - lấy cảm hứng từ thanh kiếm cha mẹ dùng cắt bánh cưới năm 1999.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Brooklyn đã sẵn sàng che phủ cả những hình xăm mang tính cá nhân sâu sắc nhất, không ai dám chắc những biểu tượng Beckham còn lại sẽ tồn tại bao lâu trên cơ thể anh.

Đối lập rõ rệt: Hình xăm dành cho Nicola và gia đình Peltz

Nếu các hình xăm tri ân gia đình ruột thịt lần lượt biến mất, thì những hình xăm dành cho Nicola Peltz và gia đình bên vợ lại ngày càng dày đặc.

Brooklyn từng tiết lộ hơn 70 hình xăm của anh là dành riêng cho Nicola. Từ chân dung lớn của vợ trên cánh tay, đôi mắt cô trên gáy, tên đầy đủ Nicola Anne Peltz, ngày sinh, thư tình, lời bài hát trong đám cưới, cho đến toàn bộ lời thề hôn nhân được xăm kín dưới bắp tay.

Anh thậm chí còn lấy họ vợ, xăm cả họ Peltz-Beckham lên cơ thể, coi gia đình bên vợ như "gia đình mới" của mình. Brooklyn nhiều lần khẳng định Nicola là người mang lại cho anh sự bình yên, giúp anh vượt qua chứng lo âu nghiêm trọng.

Không dừng lại ở đó, Brooklyn còn xăm tên và lời cầu nguyện dành cho bà ngoại quá cố của Nicola, hình thỏ tri ân người bà khác, và cả chuỗi tràng hạt gắn với mẹ vợ Claudia.

Hình xăm - từ biểu tượng gắn kết thành tuyên ngôn chia rẽ?

Từng được xem là biểu tượng cho tình thân bền chặt của nhà Beckham, những hình xăm trên cơ thể Brooklyn giờ đây phản ánh rõ ràng sự đứt gãy trong mối quan hệ gia đình. Việc che phủ hình xăm tri ân cha mẹ không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ, mà còn được nhìn nhận như một tuyên ngôn cảm xúc - thậm chí là lời khẳng định rằng anh đã bước sang một "gia đình" khác.

Giữa lúc David và Victoria Beckham vẫn giữ im lặng tuyệt đối, câu hỏi lớn nhất mà công chúng đặt ra không chỉ là: Brooklyn có tiếp tục xóa những hình xăm gia đình hay không? Mà là: liệu có điều gì còn đủ sức níu giữ sợi dây gắn kết cuối cùng giữa anh và gia đình Beckham?

Ảnh: IGNV