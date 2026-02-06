"Người nhện" Nguyên Mạnh cán mốc 100 trận đấu: 33 lần sạch lưới và 2 chức vô địch!

Trong dòng chảy thành công của CLB Thép Xanh Nam Định những mùa giải gần đây, nếu hàng công với những ngoại binh sắc bén, thì Trần Nguyên Mạnh chính là "lá chắn thép" vững chãi nhất. Mới đây, người đội trưởng mẫu mực này đã chính thức cán mốc 100 trận đấu trong màu áo đội bóng thành Nam, xác lập một vị thế huyền thoại tại sân Thiên Trường.

100 trận đấu không chỉ là một con số thống kê đơn thuần, mà là hành trình của sự tận hiến và đẳng cấp ổn định đến kinh ngạc. Trong số đó, thủ thành xứ Nghệ đã sở hữu tới 51 chiến thắng và 33 trận giữ sạch lưới. Hiệu suất giữ sạch lưới 33% tại một giải đấu khắc nghiệt, giàu tính cống hiến như V.League là minh chứng rõ nét cho phản xạ xuất thần và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự bậc thầy của Nguyên Mạnh.

Thành tích độ sộ của Nguyên Mạnh (Ảnh: Nam Định FC)

Kể từ khi cập bến đội bóng thành Nam, Nguyên Mạnh đã trở thành trụ cột đóng góp vào danh của CLB. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã cùng đồng đội hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu quốc nội đáng mơ ước:

- Hai chức vô địch liên tiếp các mùa giải 2023/24 và 2024/25 đã khẳng định sự thống trị tuyệt đối của Thép Xanh Nam Định, nơi Nguyên Mạnh là điểm tựa tinh thần không thể thay thế.

- Giành Siêu cúp Quốc gia 2024

- Tấm HCĐ Cúp Quốc gia 2023/24 cùng việc góp mặt trong Đội hình tiêu biểu V.League 2023 và lọt vào Top 3 đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2023 là những sự ghi nhận xứng đáng cho tầm ảnh hưởng của anh.

Ở tuổi chín muồi của sự nghiệp, Trần Nguyên Mạnh không chỉ là một thủ môn giỏi, anh là linh hồn, là người giữ lửa cho khát vọng chinh phục của bóng đá Nam Định.