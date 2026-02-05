Tiết lộ về chấn thương của Đình Bắc

Trong trận đấu cuối cùng tại bảng A cúp C1 Đông Nam Á diễn ra vào tối 4/2, sự vắng mặt của tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đã gây chú ý cho người hâm mộ. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Mano Polking xác nhận chân sút của U23 Việt Nam đã gặp sự cố không may trong buổi tập cuối cùng.

"Đình Bắc bị chấn thương ở phút chót. Đó là lý do vì sao cậu ấy không thể ra sân trong trận đấu này", chiến lược gia người Brazil chia sẻ. Dù không có sự phục vụ của tiền đạo sinh năm 2004, ông Polking vẫn tạm yên tâm khi các phương án thay thế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để mang về chiến thắng đậm đà.

Đình Bắc chưa có thể trạng thi đấu tốt nhất (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, niềm vui thắng trận của đội bóng ngành Công an không thực sự trọn vẹn. Ngoài trường hợp của Đình Bắc chưa rõ mức độ nghiêm trọng, CLB CAHN còn phải chứng kiến hậu vệ Minh Phúc rời sân trên cáng ở hiệp 2. Việc liên tiếp các cầu thủ trẻ vừa trở về từ U23 châu Á gặp vấn đề sức khỏe đang đặt ra bài toán hóc búa cho ban huấn luyện trong bối cảnh lịch thi đấu đang trở nên cực kỳ dày đặc.

Hiện tại, đội ngũ y tế vẫn đang theo dõi sát sao tình hình của Đình Bắc. Tuy nhiên, nhiều khả năng Đình Bắc chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian trước khi trở lại thi đấu giai đoạn tăng tốc của V.League. Sự trở lại của Đình Bắc lúc này không chỉ có ý nghĩa quan trọng với CLB chủ quản mà còn là quan tâm lớn của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.