Ronaldo có thể bị chấm dứt hợp đồng nếu tiếp tục đình công

Mối lương duyên tốn nhiều giấy mực giữa Cristiano Ronaldo và Al Nassr đang đi đến hồi kết đầy cay đắng.

Căng thẳng bắt đầu leo thang đỉnh điểm khi Cristiano Ronaldo công khai thái độ "đình công" trong tháng 2/2026. Đỉnh điểm là việc CR7 từ chối ra sân trong cuộc đối đầu với Al Riyadh, bất chấp việc anh hoàn toàn khỏe mạnh. Theo các nguồn tin thân cận, sự bất mãn của Ronaldo không chỉ nằm ở vấn đề chuyên môn mà còn là sự phản kháng đối với thượng tầng bóng đá Saudi Arabia.

Ronaldo được cho là cảm thấy "bị phản bội" khi Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) dồn quá nhiều nguồn lực cho kình địch Al Hilal, trong khi Al Nassr dần bị tụt lại phía sau trong cuộc đua danh hiệu. Việc các cộng sự thân thiết của anh tại ban lãnh đạo CLB bị đình chỉ chức vụ như "giọt nước tràn ly", khiến siêu sao 41 tuổi chọn cách đối đầu trực diện.

Trước hành vi từ chối thi đấu và bỏ tập của Ronaldo, theo quy định từ FIFA về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ, việc một cầu thủ tự ý đơn phương ngừng thực hiện nghĩa vụ chuyên môn mà không có lý do chính đáng được coi là vi phạm nghiêm trọng.

Ronaldo có thể bị chấm dứt hợp đồng (Ảnh: SN)

Quy định của FIFA đã khẳng định Al Nassr có đủ căn cứ pháp lý để chấm dứt hợp đồng sớm với Ronaldo. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng vùng Riyadh có quyền sa thải siêu sao này mà không phải chịu các án phạt về cấm chuyển nhượng, đồng thời có thể tiết kiệm được khoản lương khổng lồ trong phần còn lại của bản giao kèo.

Nếu Al Nassr thực hiện quyền chấm dứt hợp đồng, đây sẽ là một cú sốc lớn đối với hình ảnh của giải Saudi Pro League. Tuy nhiên, ở góc độ tài chính và kỷ luật, Al Nassr không còn lựa chọn nào khác khi tầm ảnh hưởng của CR7 bắt đầu gây ra những hệ lụy tiêu cực đến phòng thay đồ.

Hiện tại, phía Ronaldo vẫn giữ im lặng, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng anh đã bắt đầu tìm kiếm bến đỗ mới để duy trì phong độ trước thềm World Cup 2026. Việc trở thành cầu thủ tự do dưới sự bảo trợ pháp lý của FIFA sẽ giúp anh dễ dàng gia nhập một CLB khác ngay trong kỳ chuyển nhượng tới.