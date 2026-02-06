Tình trường của Ronaldo

Không chỉ là một cỗ máy săn bàn thượng hạng trên sân cỏ, Cristiano Ronaldo còn là tâm điểm của truyền thông suốt hai thập kỷ qua bởi lịch sử tình trường tiêu tốn nhiều giấy mực. Nhìn lại hành trình yêu đương của siêu sao người Bồ Đào Nha, công chúng có thể thấy rõ sự chuyển mình từ một chàng trai hào hoa thích chinh phục đến một người đàn ông gia đình mẫu mực.

Vào những năm đầu sự nghiệp tại Manchester United, Ronaldo được biết đến với lối sống phóng khoáng.

Những bóng hồng chân dài

Merche Romero (2005 - 2006): Mối tình công khai đầu tiên của CR7 là với nữ MC hơn anh 9 tuổi. Dù kéo dài gần hai năm, nhưng khoảng cách tuổi tác và áp lực truyền thông đã khiến cả hai đường ai nấy đi.

Gemma Atkinson & Nereida Gallardo (2007 - 2008): Sau đó, Ronaldo liên tục xuất hiện bên cạnh những mỹ nhân nóng bỏng tại Anh và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, những mối quan hệ này thường kết thúc chóng vánh chỉ sau một mùa bóng.

Năm 2008, Ronaldo công khai hẹn hò người mẫu Tây Ban Nha Nereida Gallardo

Paris Hilton (2009): Đỉnh điểm của sự ồn ào là cuộc gặp gỡ định mệnh với "nữ hoàng scandal" Paris Hilton tại Los Angeles ngay sau khi anh chuyển sang Real Madrid. Dù chỉ là một cuộc tình chớp nhoáng, nó đã định hình hình ảnh một Ronaldo "playboy" thời bấy giờ.

Năm 2011, Ronaldo bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc nhất trong sự nghiệp với siêu mẫu Nga Irina Shayk. Trong suốt 5 năm (2011 - 2015), cặp trai tài gái sắc này đã thống trị mọi thảm đỏ quốc tế. Irina là người phụ nữ duy nhất đồng hành cùng anh qua những đỉnh cao tại Real Madrid. Tuy nhiên, sự rạn nứt xuất hiện vào đầu năm 2015, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ về một "đám cưới thế kỷ" chưa bao giờ diễn ra.

Georgina Rodríguez: Từ nhân viên bán hàng đến "nửa kia" đích thực

Năm 2016 đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong đời tư của Ronaldo khi anh gặp Georgina Rodríguez tại một cửa hàng Gucci. Không phải một ngôi sao hạng A, Georgina đã chinh phục CR7 bằng sự giản dị và khả năng gắn kết gia đình.

Ronaldo và Georgina

Từ năm 2016 đến nay, Georgina không chỉ là bạn gái mà còn là mẹ của các con anh, là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất qua các thăng trầm sự nghiệp từ Real Madrid, Juventus, Man Utd cho đến Al-Nassr. Sau gần một thập kỷ bên nhau, tháng 8/2025, thế giới vỡ òa trước thông tin cả hai chính thức đính hôn.

Bước sang năm 2026, ở tuổi ngoài 40, Cristiano Ronaldo không còn là gã du mục đi tìm những bóng hồng rực rỡ. Bên cạnh anh giờ đây là Georgina Rodríguez – người vợ sắp cưới, người đã cùng anh viết nên chương cuối cùng và hạnh phúc nhất trong cuốn tiểu thuyết tình ái của cuộc đời mình.