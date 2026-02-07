Yến Xuân - vợ thủ môn Lâm Tây đúc kết 5 điều cực "tỉnh táo" sau drama mẹ chồng đang gây xôn xao khắp MXH

Giữa lúc mạng xã hội dậy sóng vì đoạn video ghi lại cảnh mẹ chồng buông những lời nói nặng nề với nàng dâu mới sinh con, Yến Xuân - vợ của thủ môn Đặng Văn Lâm (Lâm Tây) 0 bất ngờ đăng tải story dài chia sẻ quan điểm cá nhân, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Không nhắc trực tiếp đến nhân vật hay gia đình nào, song những dòng trạng thái của Yến Xuân đi kèm bức ảnh chụp màn hình drama mẹ chồng đang gây xôn xao cõi mạng, nàng WAG nóng bỏng nhất làng bóng đá lên tiếng theo dòng sự kiện, thể hiện góc nhìn điềm tĩnh, tỉnh táo trước những tranh cãi đang lan truyền chóng mặt trên MXH.

Trong chia sẻ, nàng WAG nhấn mạnh rằng không phải mẹ chồng nào cũng khó ở như những gì xuất hiện trên video, đồng thời khuyên các cô gái trẻ chưa lập gia đình "đừng vội sợ". Theo Yến Xuân, việc nhìn nhận một vấn đề cần sự tỉnh táo, tránh vội vàng quy chụp từ một trường hợp cá biệt.

Cô cũng cho rằng không phải lúc nào tranh luận đúng - sai với người khác cũng là cách giải quyết khôn ngoan, bởi người hiểu điều gì là đúng thì sẽ không cố tình làm sai. Đặc biệt, Yến Xuân thẳng thắn nêu quan điểm: "Nhẫn nhịn đôi khi không phải là được yên" - một câu nói nhanh chóng được chia sẻ lại rộng rãi vì chạm đúng tâm lý của nhiều phụ nữ đã và đang làm dâu.

Bên cạnh đó, vợ Lâm Tây nhắc đến vai trò của cha mẹ ruột, những người sinh thành và nuôi dưỡng con cái bằng rất nhiều hi sinh, chỉ mong con được hạnh phúc. Cô kêu gọi phụ nữ hãy biết tự bảo vệ và tôn trọng bản thân, bởi không ai có quyền tước đi quyền lựa chọn cách sống của người khác.

Yến Xuân được mẹ chồng yêu thương hết mực (Ảnh: FBNV)

Từ khi yêu Văn Lâm đến khi làm đám cưới, Yến Xuân đều rất được lòng gia đình chồng (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ của Yến Xuân được đánh giá là chừng mực, không đổ thêm dầu vào lửa nhưng đủ rõ ràng để thể hiện lập trường cá nhân. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình, cho rằng đây là góc nhìn trưởng thành, phù hợp với hình ảnh một nàng WAG hiện đại, độc lập và hiểu chuyện.

Từ trước đến nay, Yến Xuân vốn được biết đến là người kín tiếng, hiếm khi vướng thị phi. Cô nàng cũng có mối quan hệ cực tốt với mẹ chồng, thường xuyên được mẹ của Văn Lâm bày tỏ sự yêu mến như con gái. Những quan điểm của bà xã Lâm Tây như lời nhắn gửi nhẹ nhàng nhưng sâu sắc đến những phụ nữ trẻ đang lo lắng về cuộc sống hôn nhân và mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu.