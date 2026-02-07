Thêm 1 lần đau: Vợ chồng Brooklyn sắp nhận con nuôi, người cháu sẽ không có quan hệ gì với David Beckham và Victoria

Gia đình Beckham tiếp tục đối mặt với một cú sốc mới khi Brooklyn Beckham được cho là đang lên kế hoạch nhận con nuôi cùng vợ Nicola Peltz. Động thái này được xem như "nhát dao" nữa vào mối quan hệ vốn đã rạn nứt sâu sắc với bố mẹ ruột.

Theo tiết lộ độc quyền từ The Sun, vợ chồng David - Victoria Beckham không khỏi đau lòng khi hay tin con trai cả công khai nói về "gia đình tương lai" theo cách mà họ gần như không có bất kỳ vai trò nào. Điều này đồng nghĩa với khả năng cặp đôi quyền lực sẽ có đứa cháu đầu tiên nhưng hoàn toàn bị gạt ra ngoài cuộc sống của đứa trẻ ấy.

Trong tuyên bố dài gây chấn động trên Instagram hồi 20/1, Brooklyn - hiện 26 tuổi, theo đuổi con đường đầu bếp - nhiều lần nhấn mạnh đến "gia đình tương lai" và "những đứa con trong tương lai" cùng Nicola Peltz. Theo nguồn tin thân cận, đây là những cụm từ được lựa chọn có chủ đích, không hề ngẫu nhiên.

David và Victoria vô cùng yêu cậu con trai cả Brooklyn (Ảnh: Tim Stewart)

Một người bạn của cặp đôi chia sẻ: "Brooklyn và Nicola đã nói rất nhiều về việc có con. Họ đều mong muốn một gia đình đông con, và ít nhất một đứa trẻ sẽ được nhận nuôi. Cả hai hiểu rõ mình sinh ra trong điều kiện đặc quyền hiếm có, nên rất muốn san sẻ điều đó - mang đến cho một đứa trẻ kém may mắn cơ hội có cuộc sống tốt nhất".

Nguồn tin cũng cho biết hiện tại Nicola đang giảm cân nghiêm ngặt cho vai diễn mới, cân nặng chỉ khoảng 41kg, nên việc mang thai vào lúc này gần như không khả thi.

Chính vì vậy, kế hoạch nhận con nuôi là lựa chọn được hai vợ chồng bàn bạc rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên. Với David và Victoria - những người luôn coi gia đình là giá trị cốt lõi - ý nghĩ phải biết tin về đứa cháu tương lai qua mạng xã hội là điều gần như không thể chấp nhận.

David và Victoria luôn mong mỏi được làm ông bà. Sau tuyên bố của Brooklyn, họ thậm chí từng tự hỏi liệu Nicola có đang mang thai hay không. Nhưng nếu họ không được hiện diện trong cuộc đời đứa trẻ, nỗi đau đó sẽ vô cùng lớn.

Theo các nguồn tin, Brooklyn và Nicola đang lên kế hoạch nhận nuôi một em bé ( Ảnh: Getty)

Brooklyn hiện đã không có bất kỳ cuộc trò chuyện nghiêm túc nào với bố mẹ trong hơn 8 tháng qua. Năm ngoái, anh thậm chí đã gửi một bức thư ngầm yêu cầu gia đình hạn chế liên lạc trực tiếp. Cậu cả nhà Beckham hiện sống tại Mỹ cùng vợ và đã chặn David, Victoria cùng các anh chị em trên toàn bộ nền tảng mạng xã hội.

Trong tuyên bố gây sốc tháng trước, Brooklyn từng thẳng thắn chia sẻ về chứng lo âu kéo dài và kết lại bằng mong muốn được sống yên ổn: "Vợ tôi và tôi không muốn cuộc sống bị chi phối bởi hình ảnh, báo chí hay sự thao túng. Tất cả những gì chúng tôi cần là bình yên, riêng tư và hạnh phúc cho chúng tôi và gia đình tương lai".

David và Victoria đến nay vẫn giữ im lặng trước truyền thông, dù bạn bè thân thiết đã lên tiếng bênh vực và thừa nhận cả hai đang vô cùng tổn thương.

Việc vợ chồng Brooklyn nhận con nuôi có nghĩa là David và Victoria phải đối mặt với viễn cảnh có đứa cháu đầu lòng mà họ hoàn toàn không thể liên hệ gì đến (Nguồn ảnh: Getty)

Đáng chú ý, trong khi mâu thuẫn gia đình leo thang, mức độ nổi tiếng của các bên lại… tăng mạnh. Lượng người theo dõi của Brooklyn trên Instagram tăng hơn 1,2 triệu, đặc biệt được Gen Z ủng hộ, trong khi David và Victoria cũng nhận được sự cảm thông lớn chưa từng có từ công chúng Anh. Doanh số mỹ phẩm của Victoria thậm chí còn tăng vọt nhờ làn sóng ủng hộ.

Ở diễn biến khác, Brooklyn tiếp tục gây xôn xao khi bị phát hiện che hoặc làm mờ nhiều hình xăm tri ân gia đình, bao gồm hình xăm chiếc neo dành cho cha, tên các em trai Romeo và Cruz trên ngón tay. Trong khi đó, hình xăm tên "Nicola" trên tay anh vẫn được giữ nguyên, nổi bật và rõ ràng.

Hiện tại, Brooklyn gần như xa cách toàn bộ gia đình Beckham, không chỉ bố mẹ mà cả các anh chị em và em gái út Harper - người từng được anh vô cùng cưng chiều. Anh chỉ được cho là có liên lạc ngắn với ông bà vào dịp Giáng sinh.

Gia đình Beckham chưa bao giờ trở nên "dễ đồng cảm" với công chúng đến thế - tiếc thay, lại trong bối cảnh một cuộc chia rẽ đầy đau lòng.