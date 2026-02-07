Tình hình phẫu thuật chấn thương mới nhất của tiền vệ U23 Việt Nam

Ngày 6/2, ca phẫu thuật dây chằng cho tuyển thủ U23 Việt Nam - Nguyễn Thái Sơn đã diễn ra thành công tốt đẹp tại TP.HCM.

Theo đó, dau ca mổ, tình trạng sức khỏe và tinh thần của tiền vệ sinh năm 2003 hiện đã ổn định. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (TP.HCM) cho biết ca phẫu thuật đạt kết quả như mong đợi.

Dự kiến vào tuần tới, Thái Sơn sẽ di chuyển về CLB Ninh Bình để bắt đầu giai đoạn hồi phục dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ y tế. Đại diện CLB Ninh Bình khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tối ưu về cơ sở vật chất, trị liệu và hỗ trợ tâm lý để cầu thủ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thái Sơn phẫu thuật thành công (Ảnh: Trần Huy Thọ)

Trước đó, ngay trong trận ra mắt đội bóng mới Ninh Bình tại vòng 12 V.League 2025-2026 Thái Sơn đã chấn thương. Với tính chất nghiêm trọng của chấn thương dây chằng chéo, lộ trình trở lại sân cỏ của Thái Sơn sẽ là một thử thách dài hơi. Theo phác đồ điều trị hiện tại, nếu đáp ứng tốt các bài tập vật lý trị liệu, tiền vệ này có thể tái hòa nhập và thi đấu vào cuối năm 2026.

Sự vắng mặt của Thái Sơn trong giai đoạn tới là tổn thất nặng nề cho tham vọng của CLB Ninh Bình tại V.League. Đáng tiếc hơn, chấn thương này cũng khiến anh lỡ hẹn với chiến dịch Vòng loại Asian Cup 2027 và ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam.