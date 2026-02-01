Khuất Văn Khang trổ tài gói bánh chưng

Ngày cuối năm, CLB Thể Công – Viettel đã tổ chức hoạt động gói bánh chưng truyền thống với sự tham gia của toàn bộ cán bộ, huấn luyện viên và cầu thủ các lứa tuổi.

Đây là hoạt động được tổ chức đều đặn hàng năm nhằm gìn giữ nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền và tạo một trải nghiệm đặc biệt cho các cầu thủ. Các đội bóng cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, gói và luộc bánh. Sự kiện có sự góp mặt đầy đủ của các lứa trẻ từ U13 đến các cầu thủ đội 1 như Khuất Văn Khang.

Văn Khang khoe bánh chưng (Ảnh: Thể công Viettel)

Từ các cầu thủ trẻ, đến những cầu thủ chuyên nghiệp hay các HLV, tất cả đều tỏ ra hứng thú, cố gắng tỉ mỉ để tạo ra những chiến bánh chưng vuông vắn đẹp mắt. Ai cũng cố gắng lưu lại tên hoặc dấu ấn riêng trên chính chiếc bánh mình gói.

Tiền vệ Khuất Văn Khang chia sẻ:"Việc cùng với tất cả mọi người tại đội bóng ngồi rửa lá, vò đỗ và tự tay gói từng chiếc bánh giúp Khang cảm thấy tâm trí thư thái hơn rất nhiều. Trong lòng mình cũng rộn ràng hơn vì biết Tết đã cận kề".

Khuất Văn Khang cặm cụi gói bánh ngày Tết

Không chỉ các đàn anh, những cầu thủ nhí ở lứa tuổi U cũng tỏ ra đặc biệt phấn khích với trải nghiệm này. Cầu thủ trẻ Nguyễn Minh Phước (U13) hóm hỉnh thừa nhận rằng việc gói bánh chưng thậm chí còn… khó hơn cả học đá bóng, nhưng bù lại, em cảm nhận được sự ấm áp, vơi đi nỗi nhớ nhà khi phải tập luyện xa gia đình.

Sau khi hoàn tất công đoạn gói bánh, các thành viên Thể Công - Viettel đã cùng nhau quây quần bên bếp lửa hồng, tham gia các hoạt động lửa trại và giao lưu văn nghệ. Đây không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn là liệu pháp tinh thần quan trọng, giúp các cầu thủ tái tạo năng lượng và thắt chặt tình đồng đội trước khi bước vào những thử thách mới trong năm tới.