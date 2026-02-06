Lần đầu tiên tại Việt Nam có giải dành riêng cho cộng đồng Pickleball với quy mô toàn quốc

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một giải thưởng chính thức dành riêng cho cộng đồng Pickleball được công bố và tổ chức với quy mô toàn quốc. Vietnam Pickleball Awards 2025. Đây là giải thưởng tôn vinh những cá nhân, tập thể và tổ chức có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của Pickleball Việt Nam – chính thức ra mắt vào ngày 05/02/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

Sự kiện do PWC Pickleball tổ chức, phối hợp với các đơn vị và có sự tham dự của Hội đồng Ban Giám Khảo, đại diện các Liên đoàn hiệp hội, các câu lạc bộ, huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu.

Giải thưởng chính thức dành riêng cho cộng đồng Pickleball được công bố và tổ chức với quy mô toàn quốc (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại buổi họp báo, Trưởng Ban Tổ Chức Vietnam Pickleball Awards 2025 – ông Đoàn Ngọc Minh, CEO/Founder PWC Pickleball, chia sẻ:

"Vietnam Pickleball Awards ra đời từ mong muốn ghi nhận đúng và đủ những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của cộng đồng Pickleball Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng đây không chỉ là một lễ trao giải, mà sẽ trở thành một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyên nghiệp hóa Pickleball, góp phần xây dựng một hệ sinh thái thể thao phong trào phát triển bền vững, minh bạch và đại chúng.

Vietnam Pickleball Awards 2025 mang thông điệp: "Một năm cống hiến – Một lần vinh danh" như một lời ghi nhận trang trọng dành cho những nỗ lực bền bỉ của cộng đồng Pickleball Việt Nam trong suốt hành trình phát triển.

Vietnam Pickleball Awards 2025 được xây dựng với mục tiêu trở thành giải thưởng thường niên mang tính minh bạch và chuyên môn cao, ghi nhận những đóng góp thực chất cho sự phát triển của Pickleball Việt Nam trong suốt một năm qua.

Không chỉ dừng lại ở việc vinh danh thành tích thi đấu, giải thưởng hướng đến tôn vinh toàn diện hệ sinh thái Pickleball, bao gồm các hạng mục: vận động viên, câu lạc bộ, đơn vị tổ chức, các giải đấu cộng đồng, hoạt động phong trào và những cá nhân có ảnh hưởng tích cực đến sự lan tỏa của bộ môn Pickleball tại Việt Nam.