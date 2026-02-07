Đẳng cấp visual Hoa khôi ĐH Vinh lấy chồng cầu thủ: Mẹ 3 con vẫn xinh đẹp bất bại, top đầu làng WAG Việt

Mỗi mùa Tết đến, làng WAG Việt lại có vài gương mặt "khuấy đảo" mạng xã hội vì nhan sắc quá đỗi nổi bật. Và năm nay, cái tên được gọi nhiều không ai khác chính là Dương Thùy Phương - bà xã đội trưởng Quế Ngọc Hải. Chỉ với vài khung hình diện áo dài truyền thống, cô lập tức khiến netizen xuýt xoa: nhẹ nhàng, nền nã mà vẫn cuốn hút đến lạ.

Xuất thân là Hoa khôi Đại học Vinh, Dương Thùy Phương vốn đã ghi điểm nhờ gương mặt thanh tú, thần thái dịu dàng. Sau khi kết hôn với Quế Ngọc Hải và lần lượt sinh 3 người con, visual của cô không hề "xuống phong độ" mà ngược lại còn mặn mà, đằm thắm hơn theo thời gian. Vóc dáng gọn gàng, làn da mịn màng cùng khí chất rất riêng giúp cô luôn nổi bật dù chọn phong cách tối giản.

Nhan sắc ngọt ngào của Dương Thuỳ Phương - bà xã Quế Ngọc Hải

Nàng WAG Thuỳ Phương đu trend "Trộm vía" đang hot rần rần MXH

Trong loạt ảnh đu trend áo dài Tết, bà xã Quế Ngọc Hải chọn thiết kế mang tông vàng - be nhã nhặn, họa tiết tinh tế, form dáng cổ điển tôn trọn vẻ đẹp Á Đông. Kiểu tóc búi thấp điểm xuyết hoa, layout trang điểm trong veo càng làm bật lên nét ngọt ngào, phúc hậu - đúng kiểu "vẻ đẹp của người phụ nữ đã yên bề gia thất" nhưng vẫn rất cuốn.

Không cần phô trương hay chạy theo xu hướng quá táo bạo, Dương Thùy Phương vẫn đều đặn lọt top những nàng WAG được yêu thích nhất nhờ nhan sắc bền bỉ và hình ảnh đời tư sạch, kín tiếng. Vừa chăm lo gia đình, vừa giữ được phong độ nhan sắc đáng nể sau 3 lần sinh nở, cô được nhiều người ngầm gọi là "chuẩn mực visual" của làng WAG Việt.

Giữa một "rừng" mỹ nhân mỗi dịp Tết, bà xã Quế Ngọc Hải vẫn đủ sức khiến người ta dừng lại lâu hơn một nhịp - bởi vẻ đẹp không ồn ào, nhưng rất lâu phai.