VĐV bị nghi tiêm thuốc để ăn gian ở Thế vận hội mùa đông 2026 bị điều tra

Theo các báo cáo mới nhất từ tờ Daily Mail , Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) đang vào cuộc điều tra nghi vấn các vận động viên nhảy xa tiêm axit hyaluronic vào bộ phận sinh dục. Mục đích của hành động này không phải để tăng cường sinh lực, mà là một nỗ lực nhằm "đánh lừa" hệ thống máy quét 3D dùng để đo kích cỡ cơ thể vận động viên.

Trong môn nhảy xa, bộ đồ bay (suit) đóng vai trò sống còn. Theo quy định của Liên đoàn Trượt tuyết Quốc tế (FIS), kích cỡ bộ đồ phải tỉ lệ thuận với số đo cơ thể để đảm bảo tính công bằng. Điểm mấu chốt nằm ở khoảng cách từ đáy quần đến chân.

Bằng cách tiêm chất làm đầy để làm thay đổi tạm thời kích thước tại khu vực này trong quá trình đo đạc, các vận động viên có thể nhận được một bộ đồ rộng hơn so với kích thước thực tế của mình. Trong thi đấu nhảy xa, một bộ đồ rộng hơn đồng nghĩa với việc diện tích bề mặt lớn hơn, tạo ra lực nâng khí động học tốt hơn, giúp vận động viên "bay" xa hơn trên không trung.

Chủ tịch Cơ quan Chống Doping Thế giới sẽ xem xét cáo buộc tạo lợi thế thi đấu này. (Nguồn: The Olympians)

Ông Olivier Niggli, Giám đốc điều hành WADA, xác nhận tổ chức này đang xem xét nghiêm túc vụ việc. Dù axit hyaluronic không nằm trong danh mục chất cấm tăng cường hiệu suất truyền thống, nhưng việc sử dụng nó để can thiệp vào kết quả đo đạc có thể bị coi là hành vi gian lận kỹ thuật và đi ngược lại tinh thần thể thao.



